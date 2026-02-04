快訊

美對伊朗提三條件 德黑蘭可能讓步嗎？學者揭川普最糟糕做法

曾是竹聯幫總護法！影視大亨吳敦離世享壽77歲 江南案3大殺手全逝世

只花6元就抱走千萬…統一發票11-12月中獎清冊 17張消費地點曝光

數位黃金也慘跌！比特幣墜15個月低點 加密幣不到1周市值蒸發14.8兆

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
加密幣市值不到一周蒸發近5,000億美元。法新社
加密幣市值不到一周蒸發近5,000億美元。法新社

隨著加密幣賣壓惡化，比特幣價格觸及15個月低點，加密幣市值短短不到一周已蒸發近5,000億美元。

彭博資訊報價顯示，比特幣價格3日盤中一度跌至7萬2,877.24美元，是川普2024年11月初再次當選美國總統以來最低水準，4日盤中回升近1%至7萬6,867.4美元。根據CoinGecko數據，加密幣總市值1月29日以來已減少4,676億美元（新台幣14.8兆元），從去年10月高點算起則蒸發1.7兆美元。

CoinGlass數據顯示，過去24小時永續期貨市場清算的做多和做空加密幣部位減少逾7億美元，1月29日以來總計減少超過66.7億美元。流入在美國掛牌上市比特幣指數股票型基金（ETF）的資金持續震盪，彭博資訊彙編數據顯示投資人3日從這些ETF撤出2.72億美元，與2日淨流入約5.62億美元形成對比。

相較於貴金屬價格最近下跌後3日浮現買盤，加密幣未獲得支撐。比特幣價格重挫，在地緣政治不確定性升高期間未發揮避險效果，已引發外界質疑「數位黃金」這個稱號是否名符其實。知名投資人貝瑞（Michael Burry）本周警告，比特幣已證明是純粹投機性資產，未成為和貴金屬類似的避險標的。

比特幣 美國 投資人 加密貨幣
相關新聞

稀土戰新篇章「複製大陸模式抗中」 美關鍵礦產戰略轉向能走多遠？

針對美國總統川普宣布、規模120億美元的關鍵礦產儲備計畫Project Vault，華爾街日報評論指出，這項政策形同複製...

台灣會跟進？美國樂事洋芋片、多力多滋、奇多最多降價15%

百事公司（Pepsi）3日表示，本周將把旗下樂事洋芋片、多力多滋玉米片、奇多玉米棒、Tostitos玉米片在美國的售價最...

投資人對華爾街拋售潮不以為意 亞股多收漲

投資人對於華爾街再度出現科技股拋售潮不以為意，多數亞洲股市今天走揚。貴金屬則因逢低買盤，在連兩天重挫後持續回升

陸業者證實曾接觸！馬斯克團隊走訪陸光電廠 著重規模化製造成本低

綜合中國財經媒體報導，美國富豪馬斯克的團隊近來私下走訪中國多家太陽能光電企業，考察項目涵蓋設備、矽片、電池組件等，著眼的...

影／黃金存放美國安全嗎？德國民眾憂心「可能會被川普沒收」

德國的黃金儲備已在美國存放了數十年。一些人現在認為應該將它們運回德國。由於美國總統川普破壞了以規則為基礎的世界秩序，他們擔心，川普可能會沒收這些黃金。

