數位黃金也慘跌！比特幣墜15個月低點 加密幣不到1周市值蒸發14.8兆

隨著加密幣賣壓惡化，比特幣價格觸及15個月低點，加密幣市值短短不到一周已蒸發近5,000億美元。

彭博資訊報價顯示，比特幣價格3日盤中一度跌至7萬2,877.24美元，是川普2024年11月初再次當選美國總統以來最低水準，4日盤中回升近1%至7萬6,867.4美元。根據CoinGecko數據，加密幣總市值1月29日以來已減少4,676億美元（新台幣14.8兆元），從去年10月高點算起則蒸發1.7兆美元。

CoinGlass數據顯示，過去24小時永續期貨市場清算的做多和做空加密幣部位減少逾7億美元，1月29日以來總計減少超過66.7億美元。流入在美國掛牌上市比特幣指數股票型基金（ETF）的資金持續震盪，彭博資訊彙編數據顯示投資人3日從這些ETF撤出2.72億美元，與2日淨流入約5.62億美元形成對比。

相較於貴金屬價格最近下跌後3日浮現買盤，加密幣未獲得支撐。比特幣價格重挫，在地緣政治不確定性升高期間未發揮避險效果，已引發外界質疑「數位黃金」這個稱號是否名符其實。知名投資人貝瑞（Michael Burry）本周警告，比特幣已證明是純粹投機性資產，未成為和貴金屬類似的避險標的。