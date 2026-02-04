快訊

美對伊朗提三條件 德黑蘭可能讓步嗎？學者揭川普最糟糕做法

曾是竹聯幫總護法！影視大亨吳敦離世享壽77歲 江南案3大殺手全逝世

只花6元就抱走千萬…統一發票11-12月中獎清冊 17張消費地點曝光

陸業者證實曾接觸！馬斯克團隊走訪陸光電廠 著重規模化製造成本低

中央社／ 台北4日電
美國億萬富豪馬斯克。圖／路透社
美國億萬富豪馬斯克。圖／路透社

綜合中國財經媒體報導，美國富豪馬斯克的團隊近來私下走訪中國多家太陽能光電企業，考察項目涵蓋設備、矽片、電池組件等，著眼的是中國成本較低的規模化製造優勢。目前已有中國業者證實，曾與馬斯克團隊接觸。

受這一消息影響，相關的中國太陽能光電企業股價這兩天應聲大漲。其中，證實與馬斯克團隊有接觸、屬中國大陸股市科創板的晶科能源，今天更以大漲20%攻上漲停板。

綜合財聯社、21世紀經濟報導等媒體報導，知情人士透露，馬斯克（Elon Musk）旗下的SpaceX團隊和特斯拉（Tesla）團隊秘密訪察中國太陽能光電企業。其中，特斯拉團隊目前僅是驗廠階段，曾造訪多家產業鏈企業；SpaceX團隊主要造訪的是光電設備廠，並與中國某家龍頭級異質結太陽能電池設備廠有訂單合作。

報導提到，馬斯克團隊考察的項目涵蓋設備、矽片、電池組件等環節，其中重點考察了擁有異質結、鈣鈦礦技術的相關太陽能光電企業。

晶科能源工作人員證實，該公司近期確實與馬斯克團隊相關考察團有過接觸，考察團該公司的技術儲備、生產設備等進行了解，但合作意向及具體考察細節不便透露。此外，馬斯克團隊也考察了中國主要的太陽能光電企業。

中國業界人士推測，馬斯克旗下的SpaceX和特斯拉，都需要尋找更高效、更低成本的太陽能供應，而異質結和鈣鈦礦技術被視為未來的高效太陽能路線。由於美國本土組件成本相對較高，中國的規模化製造優勢對其實現大規模部署非常關鍵。

不過，一名曾接洽馬斯克團隊的中國業界人士表示，他們主要是為了解中國相關產業的現狀而來。但SpaceX不太可能從中國廠商採購太陽能光電組件，採購設備的機率比較大。至於中國企業未來會以什麼角色參與，目前還不明朗。

馬斯克
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

SpaceX布局太空數據中心找大陸合作？馬斯克團隊傳密訪大陸光電企業

深偽風波延燒 法國搜查X巴黎辦公室、傳喚馬斯克

再互槓！西總理批評用X放大假訊息 馬斯克回嗆「法西斯暴君」

法國檢方搜索X巴黎辦公室 調查散播Deepfake等指控並要求馬斯克到案

相關新聞

數位黃金也慘跌！比特幣墜15個月低點 加密幣不到1周市值蒸發14.8兆

隨著加密幣賣壓惡化，比特幣價格觸及15個月低點，加密幣市值短短不到一周已蒸發近5,000億美元。

稀土戰新篇章「複製大陸模式抗中」 美關鍵礦產戰略轉向能走多遠？

針對美國總統川普宣布、規模120億美元的關鍵礦產儲備計畫Project Vault，華爾街日報評論指出，這項政策形同複製...

台灣會跟進？美國樂事洋芋片、多力多滋、奇多最多降價15%

百事公司（Pepsi）3日表示，本周將把旗下樂事洋芋片、多力多滋玉米片、奇多玉米棒、Tostitos玉米片在美國的售價最...

投資人對華爾街拋售潮不以為意 亞股多收漲

投資人對於華爾街再度出現科技股拋售潮不以為意，多數亞洲股市今天走揚。貴金屬則因逢低買盤，在連兩天重挫後持續回升

陸業者證實曾接觸！馬斯克團隊走訪陸光電廠 著重規模化製造成本低

綜合中國財經媒體報導，美國富豪馬斯克的團隊近來私下走訪中國多家太陽能光電企業，考察項目涵蓋設備、矽片、電池組件等，著眼的...

影／黃金存放美國安全嗎？德國民眾憂心「可能會被川普沒收」

德國的黃金儲備已在美國存放了數十年。一些人現在認為應該將它們運回德國。由於美國總統川普破壞了以規則為基礎的世界秩序，他們擔心，川普可能會沒收這些黃金。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。