快訊

陶晶瑩心疼袁惟仁名曲版稅遭「賣斷」 演藝圈這群大咖默默金援8年

國共智庫論壇後 陸文旅部宣布：近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊

經典賽／日本30人名單確定了！吉田正尚談參戰：抱持覺悟戰鬥

稀土戰新篇章「複製大陸模式抗中」 美關鍵礦產戰略轉向能走多遠？

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國以國家力量介入礦產供應鏈，策略走向被拿來與中國大陸模式相比。路透
美國以國家力量介入礦產供應鏈，策略走向被拿來與中國大陸模式相比。路透

針對美國總統川普宣布、規模120億美元的關鍵礦產儲備計畫Project Vault，華爾街日報評論指出，這項政策形同複製中國的既有模式，但能否在美國制度下長期運作，尚未可知。

中國早已透過國家力量確保礦物供應，並將其轉化為地緣政治工具，其成功仰賴高度連貫的政策、具耐心的產業資本，以及承受短期成本以換取長期控制力的能力。

相較之下，美國正從市場效率優先，轉向強調國家安全與供應鏈韌性，但在政治週期較短、企業高度市場導向的制度下，政府是否能長期扮演穩定需求的「最後買家」，仍待觀察。

這項轉向也暴露內在矛盾。美國長期批評中國以國家力量介入市場，卻在關鍵礦產領域採取相似工具。短期或能補強供應鏈弱點，長期卻可能模糊市場與政策的界線，引發盟友與私部門疑慮。

此外，礦產的戰略管理遠較石油複雜。關鍵材料需求隨科技快速演進而變動，儲備配置一旦失準，可能造成資源錯置。更重要的是，中國掌握的不僅是礦源，而是完整的加工與製造體系。若美國無法同步擴充本土與盟友的加工能力，僅靠原料儲備，其戰略緩衝效果仍將有限。

美國 供應鏈 關鍵礦產 稀土 北京 華爾街日報
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

加強反恐合作 美國派遣小規模部隊進駐奈及利亞

日本樂喊海底挖出稀土 中方平淡打臉：近年一直有這種報導

爭格陵蘭 民調：6成丹麥人視美為敵 僅17%認為還是盟友

中東戰場凸顯科技落差 專家：美售台F-35機率增

相關新聞

稀土戰新篇章「複製大陸模式抗中」 美關鍵礦產戰略轉向能走多遠？

針對美國總統川普宣布、規模120億美元的關鍵礦產儲備計畫Project Vault，華爾街日報評論指出，這項政策形同複製...

全球海運貨櫃獲利持續看淡 紅海復航有如雪上加霜

全球貨櫃業者經歷關稅動盪且艱困的 2025 年後，2026 年獲利將進一步走弱。美國銀行（Bank of America...

金融時報：美國務院「百般刁難」 輝達H200晶片仍銷不到大陸

英國金融時報引述消息人士報導，美國總統川普批准輝達（NVIDIA）H200 AI 晶片銷往中國大陸已近兩個月，但因美國政...

貧農之子變羊絨之王 義頂尖企業家談商道始於人性

義大利頂級羊絨品牌創辦人庫奇內利（Brunello Cucinelli）推出紀錄片，描述他從貧農之子邁向國際企業家之路。...

《大賣空》本尊貝瑞示警：比特幣若跌破5萬美元 恐觸發連環爆倉

因電影《大賣空》而聲名大噪的基金經理人貝瑞警告，比特幣暴跌可能演變成自我強化的「死亡螺旋」，對過去一年大量囤幣的企業造成...

美商務部長憂晶片過度集中台灣 目標取得4成市占

美國商務部長盧特尼克今天在關鍵礦產相關座談中，再度提到把所有半導體製造都放在「距中國只有80英里的地方」根本不合邏輯。川...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。