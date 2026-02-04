快訊

引發飛機餐「神仙打架」 星宇航餐定義精品航空標竿

「堅系」來了！王世堅帶小雞登記議員初選 宣布民進黨有新派系

LINE免費貼圖8款！OPEN將免任務喜迎過年、6款爽用半年到暑假

金融時報：美國務院「百般刁難」 輝達H200晶片仍銷不到大陸

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
英國金融時報引述消息人士報導，美國總統川普批准輝達（NVIDIA）H200 AI 晶片銷往中國大陸已近兩個月，但因美國政府對大陸客戶發出許可前嚴格實施國安審查，至今仍然卡關。路透
英國金融時報引述消息人士報導，美國總統川普批准輝達（NVIDIA）H200 AI 晶片銷往中國大陸已近兩個月，但因美國政府對大陸客戶發出許可前嚴格實施國安審查，至今仍然卡關。路透

英國金融時報引述消息人士報導，美國總統川普批准輝達（NVIDIA）H200 AI 晶片銷往中國大陸已近兩個月，但因美國政府對大陸客戶發出許可前嚴格實施國安審查，至今仍然卡關。

此外，在確定能否取得許可或相關附加條件明朗之前，大陸客戶目前並未向輝達下訂 H200 晶片。

輝達原已指示供應鏈增加 H200 晶片的產量，看好大陸客戶的需求將「非常強勁」。

然而，落實協議的進展目前陷入停滯。由於華府和北京當局都不急於放行，有供應商已暫緩增產 H200 關鍵零組件。

有一位知情人士向金融時報透露，美國商務部已完成相關分析。但幾位了解跨部會討論的人士指出，國務院正實施更嚴格的管制措施，要讓大陸更難將 H200 晶片用於不利美國國安的用途。

有一位人士指出，國務院的立場讓輝達備感挫折。「國務院正百般刁難」。

除了這些初步限制外，知情人士表示，還有許多因素必須考量，包括大陸企業能否向輝達保證，其晶片不會被用來幫助大陸軍方。

外交關係協會（CFR）大陸和新興技術資深研究員麥奎爾（Chris McGuire）說：「對於中國企業是否且如何利用這些晶片來支援中國的國防和情報機構，國務院具備深厚的專業知識。」

H200 美國 國務院
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

光通訊迎戰AI超跑轉速

國共論壇聚焦旅遊合作 謝龍介：藉觀光讓大陸更了解台灣

黃仁勳：輝達將考慮參與OpenAI下一輪募資和IPO

瑞銀：中美競爭促陸加大AI投資

相關新聞

金融時報：美國務院「百般刁難」 輝達H200晶片仍銷不到大陸

英國金融時報引述消息人士報導，美國總統川普批准輝達（NVIDIA）H200 AI 晶片銷往中國大陸已近兩個月，但因美國政...

英特爾進軍GPU 陳立武：已新聘首席架構師負責打造產品

英特爾（Intel）執行長陳立武周二（3日）表示，該公司已聘請一名新的首席架構師，推動開發圖形處理器（GPU）。

貧農之子變羊絨之王 義頂尖企業家談商道始於人性

義大利頂級羊絨品牌創辦人庫奇內利（Brunello Cucinelli）推出紀錄片，描述他從貧農之子邁向國際企業家之路。...

《大賣空》本尊貝瑞示警：比特幣若跌破5萬美元 恐觸發連環爆倉

因電影《大賣空》而聲名大噪的基金經理人貝瑞警告，比特幣暴跌可能演變成自我強化的「死亡螺旋」，對過去一年大量囤幣的企業造成...

美商務部長憂晶片過度集中台灣 目標取得4成市占

美國商務部長盧特尼克今天在關鍵礦產相關座談中，再度提到把所有半導體製造都放在「距中國只有80英里的地方」根本不合邏輯。川...

世界瀕臨資本戰！達里歐示警：資金恐被武器化 黃金仍是避險明牌

面對地緣政治緊張與市場波動升高，橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）周二警告，世界正處於「資本戰爭」的邊緣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。