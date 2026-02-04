越南股市迎接升級 放寛外資投資管制

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
越南為準備富時羅素股市升級，放寬外資投資規定。圖為河內證券交易所。 路透
越南將允許外國投資人直接透過國際券商進行交易，而不再必須透過本地證券公司。這項放寬措施讓進入越南股市更便利，為富時羅素（FTSE Russell）將把越南股市升級到「新興市場」地位預做準備。

根據越南財政部發布的修訂後規定，海外投資人可透過獲授權的國際券商下單交易，無須在越南國內證券公司另開交易帳戶

SSI證券公司首席經濟學家Pham Luu Hung說，新規的架構「回應了富時羅素與外國機構投資人長期以來對於交易合約複雜性、開戶流程紛擾以及法律明確性等問題的關切」。新規另也明訂，外國投資人在進行「非預先繳款交易」（non-prefunding trading）時，不限制可交易證券的種類。如此，將有助於緩解指數追蹤、指標複製這些被動型投資核心操作所受到的限制。

根據3日生效的新規定，外國投資人仍須申請證券交易代碼，並在具資格的託管機構開立證券託管帳戶，接受監管機關的管理。

越南股市已於去年10月自富時羅素取得期待已久的升級，將由先前所在的「邊境市場」（Frontier Market）升級至「新興市場」。市場重新分類的流程為，3月接受審查，通過後於9月正式生效。越南官方希望在2030年以前，也爭取到MSCI的升級。

此外，外國證券投資基金管理公司亦被允許開立兩個交易帳戶，分別用於自營交易與客戶資產管理。越南財政部說，分立帳戶有助於提升透明度、隔離風險，強化對外國資產管理機構的監管效率。

越南 投資人 帳戶
