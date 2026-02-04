日本2025農林水產食品出口連13年創新高 對中國增7%

快訊

中央社／ 台北4日電

日本2025年農林水產品和食品的出口年增12.8%，連續13連創新高。其中對中國年增7%，但去年12月單月減少2.2%。對於中日關係緊張是否會影響2026年出口額，日本農林水產省負責人表示情況尚不明朗。

日經中文網3日報導，日本農林水產省宣布，2025年農林水產品和食品的出口額為1.7005兆日元（約新台幣3470億元），較去年同期增長12.8%，連續13年刷新歷史新高。但未能達到日本政府設定的2兆日元目標。

其中，出口額排在第4位的中國增長7.0%，達到1799億日元，錦鯉和啤酒增長。不過，12月單月減少2.2%。

中國政府於2023年以「核處理水」排海為理由，全面停止進口日本水產品，直到去年11月7日日本才宣布中國恢復輸入日本水產品。但隨即又因日本首相高市早苗「台灣有事」言論引起中國不滿，中國又於11月19日起停止日本水產品進口。

報導引述日本農林水產省負責人對此表示，「由於中國的春節時間比去年晚，需求旺季有所變化」。關於現在的中日關係，這名負責人表示，「對2026年的出口額會產生多大影響尚不明朗」。

報導指出，日本出口額前10的國家和地區均有所增長，除中國和香港以外，均創歷史新高。排在首位的美國增長13.7%，達到2762億日元。美國政府4月對日本啟動對等關稅，但日本綠茶與和牛在美國受到歡迎，需求旺盛。南韓和泰國增長2成，越南也增長1成。

以出口品項來看，綠茶在歐美和東協大受歡迎，增長98.2%；水產品的出口額首次突破4000億日元大關，扇貝出口增長3成，鰤魚增長27.4%，牡蠣則因高水溫等原因大量死亡，出口減少12.2%。

日本 中日關係 美國
