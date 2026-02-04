神準分析師羅布納預測散戶大軍2月開始獲利了結 這幾類股價恐難以為繼

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
城堡證券（Citadel Securities）股票及衍生品策略主管羅布納（Scott Rubner）。Rubner Likedin
城堡證券（Citadel Securities）股票及衍生品策略主管羅布納（Scott Rubner）。Rubner Likedin

城堡證券（Citadel Securities）股票及衍生品策略主管羅布納（Scott Rubner）指出，散戶1 月買超規模比去年同期高出 50% 以上，如此買盤力道難以持續，尤其2 月通常是美股季節性表現較平淡的月份。

城堡證券統計顯示，自 2017 年以來，散戶的交易熱度在 1 月激增後，2 月向來會趨於緩和，淨名目現金流量也呈現穩定下降趨勢。

類股輪動是美股最近幾個月的一大特徵，即資金從大型科技股轉向其他領域，但這股動能近日似正減弱。羅素 2000 指數 1 月表現優於標普 500 指數 3.9%，但優勢在 1 月 22 日達到高峰後，差距便開始縮小。投資人已在財報發布前，再度進場搶購大型科技股。

羅布納表示，從歷史軌跡來看，這種中小型股表現優於大盤的爆發期，隨後兩個月通常會進入盤整。

這點之所以重要，是因為中小型股指數在散戶青睞的高 Beta 主題中，曝險程度較高，例如無人機、機器人、核能及太空──這些正是主導 1 月漲勢的領域。羅布納說，隨著許多 1 月領漲的題材目前漲勢已過度延伸且籌碼過度集中，散戶投資人可能會開始重新布局，開始賣出這些股票以獲利了結。

羅布納在周二給客戶的報告中寫道：「近來的價格走勢顯示，這個風險變得越來越明顯。資金回流至大型成長股和防禦性股的輪動期，往往伴隨著散戶主導題材的壓力，這凸顯了當後續買盤減速時這些題材的脆弱性。」

城堡證券統計顯示，自 2017 年以來，散戶的交易熱度在 1 月激增後，2 月向來會趨於緩和，淨名目現金流量也呈現穩定下降趨勢。/擷自彭博
城堡證券統計顯示，自 2017 年以來，散戶的交易熱度在 1 月激增後，2 月向來會趨於緩和，淨名目現金流量也呈現穩定下降趨勢。/擷自彭博

指數 科技股 投資人
