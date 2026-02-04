貧農之子變羊絨之王 義頂尖企業家談商道始於人性

快訊

中央社／ 羅馬3日專電
義大利頂級羊絨品牌創辦人庫奇內利（Brunello Cucinelli）3日出席羅馬外媒協會的紀錄片放映會與記者會，暢談自己的創業經營之道。中央社
義大利頂級羊絨品牌創辦人庫奇內利（Brunello Cucinelli）3日出席羅馬外媒協會的紀錄片放映會與記者會，暢談自己的創業經營之道。中央社

義大利頂級羊絨品牌創辦人庫奇內利（Brunello Cucinelli）推出紀錄片，描述他從貧農之子邁向國際企業家之路。他今天出席放映會，強調賺錢應兼顧人性、把員工當家人，也展現直率個性，不忌諱以粗話開玩笑，讓全場笑聲不斷。

今年72歲的庫奇內利1月剛登上義大利富比世雜誌封面人物，獲選「2025年度企業家」。他創辦的同名品牌因擅長使用高貴的喀什米爾羊毛（Cashmere），享有「羊絨之王」美譽。他今天在羅馬外媒協會舉行紀錄片放映會與記者會。

這部紀錄片標題將庫奇內利形容為「謙恭的遠見者」，出自義大利名導演托納多雷（GiuseppeTornatore）之手。托納多雷曾執導「新天堂樂園」、「海上鋼琴師」等多部名作，也曾拍攝配樂大師莫利柯內（Ennio Morricone）的紀錄片。

影片描述庫奇內利來自貧窮農家，但家人互相扶持，讓他特別重視家庭價值，也因他父親轉職工廠曾遭惡劣對待，讓他創業後堅持「人性資本主義」，不僅在Covid-19疫情期間不裁員減薪，也要求在工作環境設置採光窗、餐廳，他2021年甚至獲邀到20國集團（G20）演講相關主題。

影片呈現庫奇內利的「非典型」成功之路，他年輕時留著及肩長髮，被妻子家人嫌棄是「嬉皮風」，還有長達10年幾乎天天泡在酒吧裡玩撲克牌。不過，他從牌桌學習精算、參透人性，成為他後來創業經商養分，因此貫穿整片的靈魂，反而是他每次果斷掀開致勝底牌的畫面。

庫奇內利以自身經驗鼓勵年輕人「追夢」，父母不該替小孩規劃道路。他直言自己的母親、叔叔都曾罹患精神疾病，「現代人精神壓力很大，很多14歲少年被送去看心理醫生，其實該去就診的是父母」。

他也批判血汗的企業文化，「現在手機方便，隨時都能發訊息、電郵，但難道主管半夜12點發郵件給你也得立刻回？」他直接飆罵一句髒話回應，贏得滿堂喝采。

影片另透露許多趣味細節，包括庫奇內利從小就討厭綠色，曾把母親送的綠色長褲埋到土裡，他的品牌亦鮮少推出綠色商品。在記者會被問到這題，他笑稱只是個人喜好，「像我這樣的金髮男子穿綠色就死定了，但你若膚色黝黑又留鬍子可能就適合」。

庫奇內利表示，目前公司業務量在美洲占35%，歐洲占38%，亞洲約占27%，「要進軍各國市場，最重要是懂得尊重各地不同的文化」。

莫菲斯研究（Morpheus Research）團隊去年曾指控庫奇內利違反歐盟對俄羅斯的制裁，對此他表示，相關問題已解決，該品牌在俄羅斯市場僅占總收入1%到1.5%，他認為這場醜聞是為了影響股價而捏造的。

庫奇內利全場談笑風生，親和力滿點。不過，當一名外籍記者詢問他近期談到已故設計大師范倫鐵諾（Valentino Garavani）引發的爭議，他除拒絕評論，還質疑該提問不友善、不聰明，一度與記者言詞交鋒、氣氛緊張。

義媒日前報導，庫奇內利提到范倫鐵諾愛穿他公司的衣服，還曾索取折扣，此番談話引起范倫鐵諾的長期伴侶賈梅蒂（Giancarlo Giammetti）在社群網站上反擊，指稱范倫鐵諾根本不認識對方。

