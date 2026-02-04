快訊

美商務部長憂晶片過度集中台灣 目標取得4成市占

中央社／ 華盛頓3日專電
美國商務部長盧特尼克。 美聯社

美國商務部長盧特尼克今天在關鍵礦產相關座談中，再度提到把所有半導體製造都放在「距中國只有80英里的地方」根本不合邏輯。川普任內的目標是在先進半導體製造領域取得40%的市占率。

美國總統川普力推供應鏈韌性，昨天啟動關鍵礦產儲備計畫，智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）今天也盛大舉行同議題座談，盧特尼克（HowardLutnick）及國務院經濟事務次卿海柏格（JacobHelberg）等內閣官員出席。

盧特尼克於會中重申「把半導體產業帶回美國」的核心政策，指「不能把所有半導體製造都放在距中國只有 80英里的地方」。這屆政府的目標是在先進半導體製造中取得40%的市占率，規模將達1.2兆美元（約新台幣37.9兆元）。

他說，他所指的並非資料中心，而是指用來生產晶片的晶圓，這些晶圓再創造數兆美元的國內生產毛額（GDP）。美國過去的晶片產量是零，如今正生產200萬顆輝達（Nvidia）最先進的Blackwell晶片。

海柏格則於另一場次提到他主導的「矽和平」（Pax Silica）倡議。「矽和平」陣容不斷擴大下，主持人問到，參與國是否將面臨於美中之間選邊的壓力。

他回應，這項倡議聚焦確保供應鏈安全，不願企業賴以生存的物流通道最終「卻受制於某個外國軍事力量」。美國也理解，許多國家與中國已有合作關係。美方的期待是，能夠就「如何達到供應鏈安全」建立合理共識，以確保雙邊繁榮。

「矽和平」倡議目前共有9個成員國，包括韓國、美國、澳洲、以色列、日本、卡達、新加坡、英國與阿拉伯聯合大公國。國務院稱台灣為「關鍵夥伴」（vital partner）。

對於國會在強化供應鏈方面所扮演的角色，出席的眾議院美中戰略競爭特別委員會（Select Committee onChina）主席穆勒納爾（John Moolenaar）指出，委員會需凸顯美國於相關領域的脆弱點，並確保因應。例如委員會就在去年底發布報告，檢視中國在關鍵礦產領域操縱價格。

他說，委員會也須關注國防相關領域，因為中國使用的許多技術具有軍民兩用性質，再加上中國對台灣的威脅行動，已造成重大疑慮。「因此，在我看來，我們必須強化自身的經濟與科技實力，同時也必須認清，我們需要強大的軍事力量來嚇阻各地的侵略行為。」

川普宣布的關鍵礦產儲備「金庫計畫」及CSIS今天的座談，都是美方降低對中國關鍵礦產依賴布局的一環。國務卿盧比歐（Marco Rubio）明天將在國務院主持「關鍵礦產部長級會議」，稀土意料為核心議題。

來自數十個歐洲、非洲與亞洲國家的官員也將與會。美聯社報導，會議期間，預料將簽署多項雙邊協議，以改善及協調關鍵礦產的供應鏈與物流體系。

