英特爾進軍GPU 陳立武：已新聘首席架構師負責打造產品

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
英特爾（Intel）執行長陳立武。 路透
英特爾（Intel）執行長陳立武周二（3日）表示，該公司已聘請一名新的首席架構師，推動開發圖形處理器（GPU）。

陳立武在思科主辦的AI高峰會（Cisco AI Summit）上向與會者表示，他花了「一些功夫說服」這位新高階主管加入英特爾，但並未透露他的姓名。

英特爾周二股價逆勢上漲0.9%，費城半導體指數則大跌2.1%。

陳立武也談到及目前衝擊科技產業的記憶體短缺問題。他形容，AI是記憶體產業面臨的「最大挑戰」，並表示他預期「到2028 年之前都不會出現緩解」。隨著AI資料中心需求持續攀升，記憶體嚴重供不應求，價格不斷快速上漲。

GPU是驅動大型語言模型的關鍵晶片，市場目前主要製造商為輝達（Nvidia）、超微（AMD）。因為企業競相建置AI基礎設施與資料中心，GPU需求已大幅飆升。

過去一年，隨著投資人對英特爾晶圓代工業務的信心提升，英特爾股價出現反彈；不過，目前公司生產的晶片仍主要供自家使用。

這家陷入困境的美國晶片製造商近年已落後於多家主要半導體競爭對手，對手們因AI資料中心建設熱潮而獲得成長動能。生產瓶頸與供應問題，掩蓋了英特爾優於預期的上季財報表現。主要是投資人同時也希望能更清楚了解，英特爾的晶圓代工業務是否已找到關鍵的核心客戶。

去年，英特爾獲得來自美國政府、軟銀（SoftBank）以及輝達（Nvidia）一波接一波的大投資。

半導體 美國 英特爾 陳立武
