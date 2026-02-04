快訊

苗栗爆男子市場亮刀！與警扭打後遭開槍擊中腹部、警頭部遭刺傷

西望洋颱風最快今晚生成 賈新興：周末冷空氣直逼寒流探5度低溫

具俊曄「邊哭邊寫大S名字」！姜元來曝私下極心疼舉止 和他相擁痛哭

為什麼Anthropic的AI工具會引發從軟體股到大盤的恐慌賣壓？

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Anthropic 公司推出的一款新 AI 自動化工具，加劇市場對若干業者經營前景的疑慮。路透
Anthropic 公司推出的一款新 AI 自動化工具，加劇市場對若干業者經營前景的疑慮。路透

人工智慧（AI）再度成為股市投資人關注的焦點，只不過，近來市場的重心正逐漸轉向那些可能被這項新技術顛覆的公司，而非從中獲利的公司。

高盛美國一籃子軟體股周二重摔 6%，創下自 4 月關稅引發拋售潮以來最大單日跌幅，主要是 Anthropic 公司推出的一款新 AI 自動化工具，加劇市場對若干業者經營前景的疑慮。

第一波拋售集中在法律和數據服務技術相關的股票，隨後大部分軟體類股及多數金融科技類股也受到波及。上市的私募股權基金以及華爾街大型替代投資機構同樣受挫，因投資人也這些法人曝險於軟體業的疑慮加劇。

軟體、金融服務及資產管理產業的市值，周二總共蒸發約 2,850 億美元。

藍鯨成長基金（Blue Whale Growth Fund）投資長Stephen Yiu說：「今年是決定企業成為 AI 贏家或受害者的關鍵一年，而核心技巧在於避開輸家。在塵埃落定之前，阻擋在 AI 前進的道路上是非常危險的。」

這波拋售潮在美股開盤前便已鼓噪，信用和行銷服務公司益博睿（Experian）、商業與法律軟體商 RELX 以及倫敦證券交易所集團（LSEG）在倫敦股市同步重挫。

湯森路透（Thomson Reuters）與 Legalzoom.com 則是美加股市表現最差的個股之一，拖累 iShares 擴張科技軟體類股 ETF 大跌 4.6%，不僅連續六個交易日走低，這檔 ETF 在 1 月更已暴跌 15%，創下 2008 年以來最慘單月表現。

摩根士丹利（Morgan Stanley）分析師卡普蘭（Toni Kaplan）等人針對湯森路透的報告中寫道：「Anthropic 為旗下Cowork 產品推出了針對法律領域的新功能，加劇了該領域的競爭。我們認為這是競爭白熱化的跡象，因此視為潛在利空。」

上市的私募股權基金也捲入這波賣壓，Blue Owl Capital 股價一度重摔 13%，連續九個交易日的跌勢創下紀錄，並將股價推至 2023 年以來新低。市場對 AI 顛覆產業的恐懼已驚動全球信用市場，導致上周廣泛聯貸市場中的軟體業貸款走低。身為上市實體，這些上市的私募股權基金為向來不透明的直接貸款市場提供了一個即時觀察窗口。

艾瑞斯管理（Ares Management）、KKR 和 TPG 股價均一度跌逾 10%，而阿波羅全球管理（Apollo Global Management）與黑石（Blackstone）跌幅也一度高達 8%。

Anthropic 加入一波為法律行業開發 AI 工具的創業潮。早在 Anthropic 推出外掛程式之前，包括 Legora 與 Harvey AI 在內的初創公司，便已向法律界推出大量宣稱能將律師從瑣事中解脫的工具。兩年多來，投資人持續向法律領域的 AI 產品注資；Harvey AI 去年 6 月的估值達到 50 億美元，Legora 則在 10 月以18 億美元的估值完成募資。

然而，Anthropic 的不同之處在於，它開發的是能針對產業特定需求進行客製化的自有模型。身為主要模型開發商，Anthropic 在 AI 生態系中的地位擁有獨特優勢，能同時顛覆傳統法律新聞、數據服務以及法律 AI 新創公司。像 Legora 這樣的公司，其實都仰賴 Anthropic 等開發商的底層模型。

Anthropic 在其外掛程式網頁上展示了一款法律工具，宣稱能自動執行合約審查和法律簡報等工作。官網上標註：「所有產出內容均應由執業律師審核。」

Anthropic 在 1 月發布的另一項產品 Claude Cowork，則加劇了投資人的不安；數月來，投資人一直密切監測軟體產業面臨的 AI 相關業務風險。其他公司發布的產品也加劇了這波拋售潮，例如在 Alphabet 開始推出能透過文字或圖片提示詞創造沉浸式世界的 Project Genie 後，電玩遊戲類股在上周也捲入跌勢。

此外，還有其他跡象顯示軟體公司開始落後於科技業同儕。根據彭博彙整的數據，在本財報季，標普 500 指數中僅 71% 的軟體公司營收優於預期，相較之下，整體科技產業的比例則達 85%。

法律 投資人 外掛
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台股上看3萬9！記憶體跌停反而要買？杜金龍曝「主升段」操作策略

世界瀕臨資本戰！達里歐示警：資金恐被武器化 黃金仍是避險明牌

OpenAI優先優化ChatGPT 多位高階研究人員不滿走人

印度農村貢獻AI熱潮 她當資料標註員成模型幕後推手

相關新聞

英特爾進軍GPU 陳立武：已新聘首席架構師負責打造產品

英特爾（Intel）執行長陳立武周二（3日）表示，該公司已聘請一名新的首席架構師，推動開發圖形處理器（GPU）。

美伊敲定協商 油價震盪

美國總統川普2日表示，美國目前正與伊朗進行會談。紐約時報引述三名現任官員說法報導，兩國資深官員將於6日在土耳其伊斯坦堡會...

世界瀕臨資本戰！達里歐示警：資金恐被武器化 黃金仍是避險明牌

面對地緣政治緊張與市場波動升高，橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）周二警告，世界正處於「資本戰爭」的邊緣。

美超微財報／本季財測強 股價盤後大漲8%

美超微（Super Micro）股價在周二（3日）盤後交易一度大漲8%，因為公司的本季營收預測顯示，AI資料中心的設備需...

輝達傳砸200億美元參與OpenAI新一輪籌資 黃仁勳強調雙方合作無波折

彭博引述知情人士報導，輝達（NVIDIA）接近達成協議，將在OpenAI最近一輪籌資投資 200 億美元，也寫下輝達對這...

仍落後輝達！超微財報亮眼但展望未達部分投資人預期 盤後股價重挫

作為輝達（Nvidia）在AI處理器市場的主要挑戰者，超微（AMD）本季展望令人失望，顯示其在AI領域的進展未達部分投資...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。