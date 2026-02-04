尋求結盟制衡中國 歐美將啟動稀土部長級會談

快訊

中央社／ 布魯塞爾3日綜合外電報導

歐洲官員明天將與美國政府舉行會談，盼能就稀土與關鍵礦物達成協議。這些礦物對國防工業等產業至關重要。

法新社報導，這場會議由華府主辦，是首次以加強及多元化關鍵礦物供應鏈為目標的部長級會議。隨著中國在稀土與關鍵礦物領域占據主導地位，引發西方關切，這場會議備受關注。

歐盟方面將由負責產業政策的歐盟執委會執行副主席塞儒內（Stephane Sejourne）代表出席，與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）進行討論。

歐盟希望與美國建立關鍵礦物夥伴關係，以制衡中國在該領域的影響力與籌碼，並避免歐美在爭奪如澳洲等其他地區資源時陷入惡性競爭。

在與美國簽署更正式協議前，塞儒內將先尋求與華府發表一份聯合聲明。

一名歐盟官員表示：「我們必須確保彼此不會為了相同的供應來源相互競價；當我們鎖定同一目標時，就必須找到彼此互補的方式。」

稀土金屬對各類產品的製造至關重要，從智慧型手機、戰機到電動車，都高度依賴這些關鍵礦物。

歐盟迄今已與全球多個國家建立合作夥伴關係，包括阿根廷、澳洲、加拿大、智利、剛果民主共和國、格陵蘭、哈薩克、納米比亞、挪威、盧安達、塞爾維亞、烏克蘭與尚比亞。

歐盟也在2024年通過「關鍵原料法」（Critical RawMaterials Act），但歐洲聯盟（EU）審計機構指出，歐盟在供應鏈多元化方面的努力仍不足。

根據歐洲審計院（European Court of Auditors）報告，歐盟27國在關鍵原料進口來源多元化、擴大國內產能方面步履維艱，回收利用也「仍在起步階段」。

歐洲審計院警告，歐盟若希望擺脫對外國的依賴達成氣候目標，必須於2030年前加緊確保關鍵原料供應。

歐盟 美國 稀土
