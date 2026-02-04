世界瀕臨資本戰！達里歐示警：資金恐被武器化 黃金仍是避險明牌

快訊

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
面對地緣政治緊張與市場波動升高，橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）周二警告，世界正處於「資本戰爭」的邊緣。

達里歐在杜拜世界政府高峰會受訪時說明，所謂「資本戰爭」，是指透過貿易禁運、封鎖資本市場准入，或利用債權持有作為施壓手段，讓資金本身成為衝突工具。他強調：「我們正站在邊緣，這代表尚未進入資本戰爭，但已非常接近。由於存在相互恐懼，局勢很容易就會越界。」

他提到，近期川普政府推動將丹麥屬地格陵蘭納入美國掌控的動向，已引發緊張升溫。達里歐警告，歐洲持有大量美元計價資產的投資人，開始憂慮未來可能面臨制裁；相對地，美方可能也擔心，還能否持續獲得歐洲資本支持。

根據路透社引述的花旗研究，去年4月至11月期間，歐洲投資人占美國公債外國買家的比重高達80%。達里歐強調，「資本至關重要」，並指出全球各地已陸續出現資本管制跡象，但最終衝擊將落在何處，目前仍難以判斷。

美國總統川普自去年重返白宮以來，多次對貿易夥伴與政治對手祭出懲罰性關稅，之後又部分撤回，決策反覆已引發金融市場持續波動。

達里歐補充，從歷史經驗來看，資本戰爭往往伴隨外匯與資本管制措施，而主權財富基金與中央銀行等機構，已開始為潛在的管制情境預作準備。

他以二戰前夕美國對日本實施制裁為例，指出資本戰爭通常出現在「重大衝突」之前，並認為當前無論是中美之間，或美歐之間因貿易失衡引發的資本依賴討論，都存在類似風險。貿易逆差的另一面就是資本失衡，而資本本身，可能被用作戰爭工具。

在市場動盪背景下，達里歐重申黃金仍是重要的資金避風港。儘管近期貴金屬經歷一波急跌，但他認為，短線波動不改其長期角色。他表示，金價較一年前上漲約65%，雖自高點回落約16%，真正的問題不在於是否進出市場，而是投資組合中應配置的黃金比率，因為它能有效平衡投資組合其他表現較弱的資產。

達里歐強調，黃金作為風險分散工具，在危機期間表現尤為出色，而在經濟順遂時則相對平穩，但始終是有效的資產多元化選擇。他重申，構建一個充分分散的投資組合至關重要。

戰爭 美國 黃金
