巴拿馬法院撤長和港口合約 中批荒謬美稱勝利

中央社／ 北京3日綜合外電報導

針對巴拿馬最高法院日前撤銷香港長江和記實業旗下子公司持有的巴拿馬運河（Panama Canal）兩座港口合約，中國今天警告，巴拿馬將為此「付出沉重代價」。

中國國務院港澳事務辦公室在社群媒體發文，批評巴拿馬最高法院的裁決為「荒謬」、「可恥可悲」，並誓言將維護中國企業的權益。

巴拿馬當局並未立即回應路透社記者的詢問。

香港長江和記實業旗下子公司巴拿馬港口公司（PPC）1997年1月獲巴拿馬政府批准，特許經營運河兩端的巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristobal）各25年。巴拿馬港口公司2021年依「自動續約條款」，再取得25年特許經營權直到2047年。

但這份特許經營合約上週被巴拿馬最高法院宣告違憲而失效；巴拿馬最高法院指合約對長和存在「逾越比例的偏袒」。

路透社報導，在美中競相爭奪全球貿易路線下，巴拿馬這項司法裁定被視為美方的一大勝利。

這項裁決恐干擾這家香港企業以230億美元出售遍布全球23國港口的計畫。長江和記實業原提議將旗下包含巴拿馬運河兩座港口在內的共43座港口，出售給由美國資產管理公司貝萊德（BlackRock）及義大利企業地中海航運公司（Mediterranean ShippingCompany，MSC）組成的財團。

中國國務院港澳事務辦公室透過社群平台發文，批評巴拿馬最高法院的裁決「背信棄義」，「嚴重損害香港企業合法權益」，並說若巴拿馬當局「一意孤行…必將在政治上、經濟上都付出沉重代價」。

另一方面，美方則是樂見這項發展。聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）稱這是「美國一大勝利」。

美國總統川普（Donald Trump）原先對這筆230億美元港口交易表示支持，但在中國影響力日增下，已呼籲美國應「收回」巴拿馬運河。

巴拿馬運河 美國 最高法院
