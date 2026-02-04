美超微財報／本季財測強 股價盤後大漲8%

美超微（Super Micro）股價在周二（3日）盤後交易一度大漲8%，因為公司的本季營收預測顯示，AI資料中心的設備需求依然強勁。

美超微表示，本季（會計年度第3季）營收至少將達到123億美元；不含部分項目的每股盈餘至少為0.6美元。營收與獲利均優於彭博資訊訪調分析師所估的營收102億美元、每股盈餘0.52美元平均值。上季營收與獲利，亦均優於市場預期。

彭博分析，美超微的財務展望顯示，公司正充分發揮其在AI伺服器領域的優勢，AI伺服器搭載用於AI工作負荷的高效能晶片。該公司似乎也在控制交貨成本，同時，在更準確預測合約成交時間方面，取得進展。

美超微去年10月公布會計年度第1季初步財報時，令人意外地表現遠低於市場預期，當時公司將原因歸咎於合約延遲。現在上季（會計年度第2季）財報公布，看到延後的合約終於推升了業績。

執行長梁見後在新聞稿中說：「我們正快速擴張，以支援大型AI與企業級部署，同時持續強化營運與財務執行力。」

美超微也表示，本會計年度全年的營收將至少達到400億美元，比先前預測的360億美元更多。

財報公布後，美超微股價在周二盤後交易一度上漲約8%，稍後漲幅略縮小至7%左右。周二正常交易時段，收跌0.13%報29.67美元。過去12個月，美超微股價已上漲11%。

美超微上季營收年增逾一倍，達127億美元；不含部分項目的每股盈餘為0.69美元。分析師平均預期則是營收104億美元、每股盈餘0.49美元。

彭博分析師Woo Jin Ho表示：「更佳的AI銷售執行，使美超微第2財季營收較指引高出21%，並上調了2026年的營收展望。不過，公司毛利率並未改善，以預測的每股盈餘來看，本季、甚至全年毛利率可能低於7%。」

在爭取AI伺服器訂單與加快交付最新產品的壓力下，Super Micro一直試圖要找到改善利潤率方法。

美國銀行（BofA）分析師在財報公布前指出：「AI 伺服器與機櫃的需求仍然強勁，美超微可受惠於現有客戶的成長以及新客戶的加入。然而，市場競爭依舊激烈，未來的大型交易可能在競標過程中伴隨較低的利潤率。」

此外，美超微也仍在努力走出會計問題的陰影。公司曾未能在2024年8月前提交年度財報，其審計機構安永會計師事務所（Ernst & Young）隨後辭任，理由是基於對公司治理與透明度的疑慮。

美超微後來補交了財務報表，但去年又再次警告，表示發現財務內控問題。公司去年8月說，針對內控缺失已展開改善措施，但也補充提到，未來仍可能出現其他問題。