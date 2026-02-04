輝達傳砸200億美元參與OpenAI新一輪籌資 黃仁勳強調雙方合作無波折

彭博引述知情人士報導，輝達（NVIDIA）接近達成協議，將在OpenAI最近一輪籌資投資 200 億美元，也寫下輝達對這家ChatGPT 開發商單筆最大規模的投資紀錄。

知情人士透露，輝達這筆注資已接近定案。不過，這項交易目前尚未最終敲定，具體條款仍有可能變動。

彭博新聞先前報導，OpenAI 在新一輪募資尋求高達 1,000 億美元資金，其中大部分來自科技巨人。亞馬遜（Amazon）已就注資高達 500 億美元進行討論，軟銀（SoftBank）則洽談投資最多 300 億美元。先前金融時報曾報導，輝達可能投資高達 200 億美元。

輝達執行長黃仁勳周一接受CNBC訪問時強調，輝達投資 OpenAI 的計畫照常進行，他告訴告訴 CNBC 主持人克拉莫（Jim Cramer）說：「完全沒有波折，一切都在軌道上。」

黃仁勳強調，「我們一定會參與下一輪投資，這點毫無疑問。」

輝達周二收盤股價下跌2.8%，跌幅甚於費城半導體指數。費半大跌2.1%。

去年 9 月，黃仁勳和 OpenAI 執行長奧特曼共同宣布一項意向書，輝達將分階段向OpenAI投資高達 1,000 億美元。OpenAI 則將建立基於輝達技術的 AI 基礎設施，電力需求上看 10 GW（百萬瓩）。

不過，去年 11 月一份美國證券與交易委員會（SEC）申報文件顯示，這筆交易尚未最終敲定。上周末，華爾街日報更報導指出此協議已「陷入凍結」。

另外，黃仁勳在休士頓一場會議上表示，目前在許多地方造成電網負擔的大規模人工智慧（AI）產能建設，最終將導致能源成本降低。

他指出，為了增加供電量而投入的建設，加上 AI 在發電和配電領域的應用，長期而言將有助於降低成本。

「這肯定會發生，能源成本將會調降，」黃仁勳說。「因為市場力量正迫使我們投資能源供應。當能源供應增加，我們同時也推動了電網的現代化。」