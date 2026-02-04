美伊衝突升溫與避險買盤回籠 貴金屬、原油聯袂強彈

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
白銀反彈漲幅超過 12%，交易價格站上每英兩 89 美元。路透

貴金屬市場周二在經歷先前歷史性重挫後，湧入強勁逢低買盤，金銀價格雙雙上演報復性反彈。此外，隨著美軍在阿拉伯海擊落伊朗無人機，中東地緣政治緊張局勢再度暴發，推升原油風險溢價。

現貨黃金一度狂漲 7.1%，突破每英兩 4,990 美元，從十多年來最慘烈的跌勢中收復部分失土。隨著整體市場風險偏好回升且美元走弱，白銀漲幅超過 12%，交易價格站上每英兩 89 美元。

美國銀行警告，儘管反彈強勁，但由於先前漲跌過於劇烈，金銀短期內仍將維持高度波動。分析師認為，在聯準會（Fed）獨立性受疑與貨幣貶值風險未消的情境下，貴金屬的結構性支撐依然存在。

美伊海空對峙 局勢惡化推升油價

原油價格周二大幅走高，主因是美伊軍方在海空領域出現對抗事態，加劇了市場對衝突升級的擔憂。

美國中央司令部證實，一架伊朗「見證者-139」（Shahed-139）無人機在阿拉伯海以具侵略性方式逼近美軍「林肯號」航母，遭美軍 F-35C 戰機擊落。此外，一艘美國油輪在荷姆茲海峽也遭到伊朗武裝船隻騷擾。

不過，美國總統川普重申，美國和伊朗保持外交對話，「我們現在正在與他們談判」並且「他們希望能做些什麼」。

西德州原油（WTI） 3 月期貨上漲 1.7%，結算價報每桶 63.21 美元，盤中一度大漲3.3%；布蘭特原油 4 月期貨上漲 1.6%，結算價報 67.33 美元。

大陸傳擴大儲備 銅價領軍反彈

銅價周二強勢反彈，主要受到中國政府支持的行業組織呼籲增加戰略儲備所激勵。

中國有色金屬工業協會建議，國家應擴大戰略銅儲備，並與國有企業合作提高商業庫存。此舉在金屬拋售潮趨緩之際，為市場注入強心針。

倫敦金屬交易所（LME）銅期貨大漲4.6%，報每噸 13,478 美元，盤中一度大漲近 5%。錫期貨表現更強勁，瘋漲 7.6% 站上 5 萬美元大關。

美國 伊朗 原油

