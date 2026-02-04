台積電ADR跌1.6% 較台北交易溢價縮為17.6%

台積電ADR周二隨費城半導體指數下跌1.6%，收在335.75美元，較台北交易溢價17.6%。

美國股市周二呈現兩極化的震盪走勢，標普 500 指數多數成份股上漲，但受到大型科技股和軟體股慘遭血洗的拖累，三大指數集體回落。投資人日益擔憂人工智慧（AI）將威脅傳統軟體業者的核心業務，引發軟體股創下自去年 4 月以來最大單日跌幅；與此同時，中東地緣政治風險再度升溫，帶動能源股領軍反攻。

道瓊工業指數下跌 166.67 點，跌幅 0.3%，收在 49,240.99 點。標普 500 指數下跌 58.63 點，跌幅 0.8%，收在 6,917.81 點。科技股賣壓最為沉重，那斯達克綜合指數重挫 336.92 點，跌幅 1.4%，收在 23,255.19 點。

費城半導體指數大跌2.1%，美光大跌4.2%，輝達（NVIDIA）跌2.8%。

Anthropic 推出自動化 AI 工具引發市場恐慌，擔心傳統軟體商面臨毀滅性競爭。高盛一籃子美國軟體股重挫 6%，Intuit 暴跌 11%，Salesforce 與 Adobe 均重摔約 7%，軟體股連續五日下挫。

台灣加權股價指數周二大漲517.33點，收在32,195.36點。台積電（2330）漲2%收在1,800元。

個股名稱 ADR 代碼 ADR 收盤（換算後） 漲跌幅 (%) 台北上市股票收盤價 溢價率 (%)

台積電 TSM US 2,116.90 -1.6% 1,800.00 17.6%

日月光投控 ASX US 305.63 -0.1% 302.00 1.2%

聯電 UMC US 62.10 -1.9% 60.80 2.2%

中華電信 CHT US 131.90 +0.1% 133.50 -1.2%