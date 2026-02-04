快訊

土城一氧化碳中毒1死7送醫 蘇一峰：起初症狀似感冒 這樣做自救

藍白合拚戰九合一選舉 黃國昌：在野最大戰略打下高雄

台積電ADR跌1.6% 較台北交易溢價縮為17.6%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電。路透
台積電。路透

台積電ADR周二隨費城半導體指數下跌1.6%，收在335.75美元，較台北交易溢價17.6%。

美國股市周二呈現兩極化的震盪走勢，標普 500 指數多數成份股上漲，但受到大型科技股和軟體股慘遭血洗的拖累，三大指數集體回落。投資人日益擔憂人工智慧（AI）將威脅傳統軟體業者的核心業務，引發軟體股創下自去年 4 月以來最大單日跌幅；與此同時，中東地緣政治風險再度升溫，帶動能源股領軍反攻。

道瓊工業指數下跌 166.67 點，跌幅 0.3%，收在 49,240.99 點。標普 500 指數下跌 58.63 點，跌幅 0.8%，收在 6,917.81 點。科技股賣壓最為沉重，那斯達克綜合指數重挫 336.92 點，跌幅 1.4%，收在 23,255.19 點。

費城半導體指數大跌2.1%，美光大跌4.2%，輝達（NVIDIA）跌2.8%。

Anthropic 推出自動化 AI 工具引發市場恐慌，擔心傳統軟體商面臨毀滅性競爭。高盛一籃子美國軟體股重挫 6%，Intuit 暴跌 11%，Salesforce 與 Adobe 均重摔約 7%，軟體股連續五日下挫。

台灣加權股價指數周二大漲517.33點，收在32,195.36點。台積電（2330）漲2%收在1,800元。

個股名稱 ADR 代碼 ADR 收盤（換算後） 漲跌幅 (%) 台北上市股票收盤價 溢價率 (%)

台積電 TSM US 2,116.90 -1.6% 1,800.00 17.6%

日月光投控 ASX US 305.63 -0.1% 302.00 1.2%

聯電 UMC US 62.10 -1.9% 60.80 2.2%

中華電信 CHT US 131.90 +0.1% 133.50 -1.2%

指數 台積電 科技股

延伸閱讀

矽盾並未動搖 國發會：台積電擴廠節奏「國外一座、台灣三座」

四檔台股ETF 年化配息率估逾10%

台積電投資台中1.5兆 中市府：全面帶動周邊供應鏈設廠

成交值前十名有一半都是記憶體 大跌之下誰最受外資青睞？

相關新聞

美伊敲定協商 油價震盪

美國總統川普2日表示，美國目前正與伊朗進行會談。紐約時報引述三名現任官員說法報導，兩國資深官員將於6日在土耳其伊斯坦堡會...

美伊衝突升溫與避險買盤回籠 貴金屬、原油聯袂強彈

貴金屬市場周二在經歷先前歷史性重挫後，湧入強勁逢低買盤，金銀價格雙雙上演報復性反彈。此外，隨著美軍在阿拉伯海擊落伊朗無人...

台積電ADR跌1.6% 較台北交易溢價縮為17.6%

台積電ADR周二隨費城半導體指數下跌1.6%，收在335.75美元，較台北交易溢價17.6%。

OpenAI優先優化ChatGPT 多位高階研究人員不滿走人

據多位OpenAI現職與離職員工表示，由於受到Google及Anthropic的激烈競爭，OpenAI將提升ChatGP...

「兆美元市值俱樂部」迎來新會員 雖非科技業者但也是靠AI

美國零售巨擘沃爾瑪（Walmart）市值3日盤中突破1兆美元，打入原本為科技業壟斷的「兆元俱樂部」，成為第十家總市值超過...

黃仁勳：輝達將考慮參與OpenAI下一輪募資和IPO

人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天接受美國財經媒體CNBC專訪表示，輝達將考慮參與OpenAI...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。