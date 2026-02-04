聽新聞
黃仁勳：輝達將考慮參與OpenAI下一輪募資和IPO
人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天接受美國財經媒體CNBC專訪表示，輝達將考慮參與OpenAI下一輪募資和首次公開募股（IPO）。
黃仁勳告訴CNBC，近期有報導指稱輝達對OpenAI投資計畫停滯，但輝達對後者的投資案仍按原定計畫進行。
輝達去年9月宣布計劃對聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI投資多達1000億美元（約新台幣3兆1600億元）。
黃仁勳對節目主持人克芮麥（Jim Cramer）說：「我們將參與下一輪募資，這一點無庸置疑。一切按計畫進行，沒有任何問題。」
路透社本週稍早披露，OpenAI對輝達最新一代AI晶片不甚滿意，去年起開始尋求替代方案，可能使這兩家在AI熱潮中最受矚目企業的關係更加複雜。
OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）在社群平台X發文澄清說，輝達生產「世界上最好的AI晶片」，OpenAI希望長期成為其「巨大客戶」。
