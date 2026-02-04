美伊敲定協商 油價震盪

美國總統川普2日表示，美國目前正與伊朗進行會談。紐約時報引述三名現任官員說法報導，兩國資深官員將於6日在土耳其伊斯坦堡會晤，試圖緩解雙邊危機。國際油價繼2日大跌逾4%後，3日上沖下洗，交易員持續評估美伊情勢、以及美印達成貿易協議後，可能需要印度停購俄羅斯石油所帶來的影響。

布蘭特原油期貨3日一度跌1.7%，但後來又轉為上漲0.4%至每桶66.59美元，西德州中級原油期貨也一度挫1.6%，卻又翻紅攀漲0.6%至每桶62.52美元。

川普2日在白宮回應記者提問時表示：「我們正跟伊朗談，若能談出個結果，那當然很好。但如果談不成，事情恐怕就不會太好看。」

前述官員指出，這場會談美方預計由川普的中東特使威科夫與川普女婿庫許納出席，伊朗方面則由外交部長阿拉奇代表。

伊朗總統裴澤斯基安3日證實，已下令展開與美國的核談判，「我已指示外交部長尋求公平且公正的談判」。

這將是在川普發出軍事威脅、伊朗領導人拒絕接受其要求、美伊關係瀕臨戰爭邊緣之際，美國與伊朗官員罕見的面對面接觸，相關情勢已在整個地區引發恐懼。

川普的要求包括伊朗終止核子計畫、接受對彈道飛彈的限制，以及停止對阿拉伯世界各地代理民兵的支持。伊朗領導人則迄今拒絕在遭受威脅的情況下談判，並誓言美國若發動攻擊，將作出嚴厲回應。

土耳其、埃及、阿曼與伊拉克的外交官近幾周持續與雙方接觸，並在兩國之間傳遞訊息，試圖避免局勢升高。根據二名伊朗官員的說法，阿拉奇與威科夫正透過簡訊直接溝通，卡達總理近日也曾訪問伊朗，參與相關外交斡旋。

前述二名官員表示，為了緩和局勢，伊朗願意關閉或暫停其核子計畫，這被視為一項重大讓步。不過，伊朗更傾向於美國去年提出的方案，即成立一個區域聯盟來生產核能。官員們並指出，伊朗國家安全委員會秘書拉里賈尼近日曾與俄羅斯總統普亭會面，轉達伊朗最高領袖哈米尼的訊息，稱伊朗可能比照2015年協議，同意將其濃縮鈾運往俄羅斯。