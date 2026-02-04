澳洲升息1碼壓制通膨 學者預期今年再調兩次

澳洲央行（RBA）3日升息1碼，基準利率從3.6%提高到3.85%，是今年第一個升息的主要央行，因為經濟增強，但產能無法擴張，導致通膨壓力持續，足以令央行再度緊縮信用。

澳洲央行所有決策官員一致同意升息，且大部分經濟學者與交易商都如此預期。學者並預測，5月時澳洲央行可能再度升息，今年內可能再升息兩次。

澳洲央行升息之舉相當獨特，因為大部分主要央行仍有降息的空間，包括美國聯準會（Fed）、中國人民銀行及多個亞洲新興經濟體都可能降息，歐元區（ECB）則可能按兵不動，只有日本央行（BOJ）預料將進一步升息。

據3日公布的最新資料，法國、英國和南韓通膨率同步放緩；法國1月消費者物價指數（CPI）年增率意外放緩至0.4%，為五年來最低，服務業通膨則是四年來首度放緩至2%以下。英國在截至1月25日的四周，生鮮食品通膨率放緩至4%，為去年4月以來最低；南韓1月CPI年增2%，符合預期，但也是四個月來首度降至南韓央行2%的中期目標。央行並預估，2月通膨率將維持在2%左右。

澳洲央行在聲明中警告，「近月來多項數據已證實，2025年下半年通膨壓力大幅上升」，「通膨可能仍高於目標一段時間」。不過總裁布洛克在會後記者會上並未暗示央行將進一步緊縮。她表示，「我不知道這是否是一次（升息）周期，這確定是一次調整；並不清楚是單行道，或是其他情況」。

西太平洋銀行首席經濟學者、前央行副總裁艾麗絲形容，央行會後聲明「並非承諾」，但她預期5月將再升息。交易商也認為澳洲央行今年至少將再升息一次，甚至兩次。

澳幣對美元匯率3日一度應聲升值1.5%，對利率政策敏感的3年期公債殖利率小幅上升，因為今年來澳幣對美元已升值逾5%，是G10國家之中最強的貨幣，而原料商品價格飆漲也支持澳幣升勢。

澳洲經濟接近全速運轉，失業率在歷史低點，企業求才人數達到2022年2月以來最多，元月房價漲幅仍強。

央行之前並未料到通膨力道持續彙集；包括服務與居住成本領軍上升，且勞動市場仍然緊俏。央行已經上修今年通膨、經濟成長及就業預估，目前預估截尾式通膨率（扣除高變動項目後的通膨率）將持續高於2%-3%的目標區間，且直到2027年底都不會回降到目標區間的中點位置。