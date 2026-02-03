快訊

凶器曝光！養身館男持刀隨機攻擊2路人 傷者逃進派出所倒在值班台

美股早盤／軟體股遭拋售 稀土股飆 關注超微盤後財報

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美股3日早盤四大指數漲跌互見。路透
美股3日早盤四大指數漲跌互見。路透

低接買盤帶動金銀價格反彈、Palantir Technologies財測亮眼，但投資人消化新出爐財報，美股3日早盤四大指數漲跌互見。

道瓊工業指數早盤徘徊平盤，標普500指數下跌0.4%，那斯達克指數跌0.9%，費城半導體指數跌2%。輝達走低2%、台積電ADR走低1%。

稀土股USA Rare Earth、Critical Metals大漲10%以上。據傳美國總統川普考慮成立稀土戰略儲備。

Palantir上揚5%，該公司對2026年會計年度的展望遠超預期，估計年度營收在71.8億-72億美元，擊敗市場估計的62.7億美元。

AI新創公司Anthropic推出，供企業內部律師使用的生產力工具，市場憂慮AI對軟體股的衝擊，導致軟體即服務（SaaS）類股遭到拋售，擁有龐大數據分析業務的Thomson Reuters暴跌13%。

超微（AMD）將在3日美股盤後發布財報。交易者尋找科技七雄以外的AI贏家，密切關注該公司能否挑戰輝達在AI加速器的主導地位。超微自去年10月以來股價已飆升50%以上。

PepsiCo攀升3%。該公司表示，為提振銷售，樂事和多力多滋等主要品牌價格，將最多下砍15%，以提供更平價的產品。

指數 稀土 美股

延伸閱讀

權利金可望拍板定案！輝達進駐北士科 北市明審議地上權計畫書

美日對稀土的儲備及開採取得重大進展 大陸迴避正面作答

奧特曼駁OpenAI尋替代方案：輝達仍是最好的AI晶片

曾經的飆股Palantir全年展望驚艷華爾街 盤後大漲一掃今年陰霾

相關新聞

金價有撐台灣竟越危險？外媒揭中國大陸密謀囤金避制裁

黃金上周末迎來拋售潮，深圳黃金交易平台JWR（杰我睿）同一周也爆發用戶大規模擠兌，導致資金鏈斷裂，所涉金額逾100億人民...

技術突破、特斯拉量產乾電極 電動車電池成本有望大減

特斯拉的乾電極技術似乎跨越重要里程碑，馬斯克2日證實，乾電極製程成功量產，這是鋰電池生產的重大難關之一，可望大幅降低電池...

美股早盤／軟體股遭拋售 稀土股飆 關注超微盤後財報

低接買盤帶動金銀價格反彈、Palantir Technologies財測亮眼，但投資人消化新出爐財報，美股3日早盤四大指...

西班牙1月失業潮 就業減少27萬人創2012年來最糟紀錄

西班牙耶誕假期後失業潮湧現，1月就業人數較前一個月銳減逾27萬人，是2012年來最糟紀錄；但就業人數仍為史上同期最高，失...

人類煉金術能成真？金價出現驚人漲勢 策略師揭長線最大風險

貶值交易與國際央行大舉囤金，讓黃金價格出現驚人漲勢，但BCA Research全球首席策略師貝瑞津（Peter Bere...

歐盟調查中國金風科技 涉接受國家補貼影響市場競爭

歐洲聯盟今天表示，已對中國清潔能源巨頭金風科技啟動深入調查，因該公司受惠於中國國家補貼，可能損及歐盟27國成員間的市場競...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。