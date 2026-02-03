美股早盤／軟體股遭拋售 稀土股飆 關注超微盤後財報

低接買盤帶動金銀價格反彈、Palantir Technologies財測亮眼，但投資人消化新出爐財報，美股3日早盤四大指數漲跌互見。

道瓊工業指數早盤徘徊平盤，標普500指數下跌0.4%，那斯達克指數跌0.9%，費城半導體指數跌2%。輝達走低2%、台積電ADR走低1%。

稀土股USA Rare Earth、Critical Metals大漲10%以上。據傳美國總統川普考慮成立稀土戰略儲備。

Palantir上揚5%，該公司對2026年會計年度的展望遠超預期，估計年度營收在71.8億-72億美元，擊敗市場估計的62.7億美元。

AI新創公司Anthropic推出，供企業內部律師使用的生產力工具，市場憂慮AI對軟體股的衝擊，導致軟體即服務（SaaS）類股遭到拋售，擁有龐大數據分析業務的Thomson Reuters暴跌13%。

超微（AMD）將在3日美股盤後發布財報。交易者尋找科技七雄以外的AI贏家，密切關注該公司能否挑戰輝達在AI加速器的主導地位。超微自去年10月以來股價已飆升50%以上。

PepsiCo攀升3%。該公司表示，為提振銷售，樂事和多力多滋等主要品牌價格，將最多下砍15%，以提供更平價的產品。