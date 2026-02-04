聽新聞
OpenAI執行長奧特曼盛讚輝達晶片 發文反駁媒體報導

經濟日報／ 編譯黃淑玲季晶晶／綜合外電
OpenAI執行長奧特曼在社群平台上發文盛讚輝達晶片，反駁媒體報導。（路透）
OpenAI執行長奧特曼在社群平台上發文盛讚輝達晶片，反駁媒體報導。（路透）

OpenAI執行長奧特曼在社群平台X上發文，盛讚輝達（NVIDIA）晶片，反駁媒體報導OpenAI不滿輝達晶片表現的報導。

奧特曼寫道：「我們熱愛與輝達合作。而且他們製造全世界最好的晶片」，「我們希望在非常長的時間裡，能做為一個巨大的客戶」；「我不懂這些瘋狂的說法從何而來」。在這之前，路透報導，OpenAI對輝達硬體的速度不滿意。

輝達執行長黃仁勳上周末同樣也澄清媒體報導；華爾街日報上周五報導，黃仁勳批評OpenAI的經營策略欠缺紀律，也擔憂來自Google和Anthropic的競爭。黃仁勳在台北被問到這件事時說，這是「無稽之談」，強調自己非常喜歡和奧特曼合作。

黃仁勳說：「我們將對OpenAI進行很大的投資。我相信OpenAI，他們做得非常好。」根據彭博新聞引述黃仁勳的談話，對於OpenAI目前正在進行的這輪募資，「輝達一定會投資」；「我們將投資很多錢，可能會是我們有史以來最大的投資」。

華爾街日報引述知情人士說法報導，輝達對OpenAI的1,000億美元巨額投資，自去年9月公布後進展停滯。消息引發市場疑慮，輝達股價2日收盤大跌2.9%。市場反應劇烈，因OpenAI在AI產業鏈的核心地位。該公司已承諾約1.4兆美元支出，並與微軟、甲骨文（Oracle）、超微（AMD）等企業簽署多項雲端運算與晶片合作協議。

Cleo資本公司董事總經理昆絲特認為，輝達身為AI界的大咖投資人，OpenAI又是重量級新創公司，雙方卻在媒體上如此一來一往，「並不正常」，覺得其中可能有許多問號；市場關切的是，輝達要投資OpenAI多少錢。

