西班牙1月失業潮 就業減少27萬人創2012年來最糟紀錄

中央社／ 馬德里3日專電
西班牙耶誕假期後失業潮湧現，1月就業人數較前一個月銳減逾27萬人，是2012年來最糟紀錄；但就業人數仍為史上同期最高，失業人數創18年來同期最低。

西班牙「國家報」（El País）報導，西班牙每年1月會經歷耶誕節至三王節假期後，由於臨時性工作合約結束所導致的季節性失業潮，使勞動市場陷入低迷。

從歷史數據看來，即使在房地產泡沫鼎盛時期，每年1月份的就業人數都會比前一個月下降。

今年也不例外，根據西班牙「融合、社會安全暨移民部」今天出爐的最新數據顯示，1月份登記繳交社會福利保險的就業人數，較2025年12月劇減27萬782人，是自2012年以來，失業潮最劇烈的1月，當年西班牙仍陷在金融危機泥沼中，1月份就業人口流失27萬1654人。

由此可見，季節性因素持續影響西班牙勞動市場，其中又以觀光餐飲業和零售業受波及程度最劇烈。

此外，根據政府部門消息人士指出，西班牙1月受冬季風暴侵襲，強降雨對農業就業情形也造成顯著影響。

季節性失業潮對女性的影響大於男性，1月流失的女性就業人數超過14萬1000人，男性則減少逾12萬9000人。

自營業者也較上個月減少1萬9000人，不過與去年同期相比，自營業人數爬升1.1%、增加近3萬8000人。

儘管1月失業潮打擊勞動市場，西班牙副總理暨勞動與社會經濟部長狄亞士（Yolanda Díaz）強調，西班牙登記就業人數仍維持在2150萬以上，以2157萬3632人打破有史以來同期最高紀錄，比去年同期上升2.3%、增加逾47萬人。

同時，整體失業人數低於250萬，以243萬9062人創下近18年來同期最低紀錄。

