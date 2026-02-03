伊朗鎮壓國內抗議活動 人權NGO稱已逾5萬人被捕
非政府組織（NGO）「人權行動者新聞通訊社」（HRANA）今天表示，伊朗當局在鎮壓抗議活動的行動中，已逮捕超過5萬人，且新一波拘捕行動仍在持續當中。
法新社報導，數個人權團體指控，伊朗安全部隊在這波1月8日和9日達到高峰、隨後逐漸消退的抗議潮中，已殺害數以千計的民眾。伊朗警方也在全國各地大肆逮人，被捕者涵蓋社會各階層人士。
總部設於美國的HRANA表示，他們記錄到至少5萬235起與抗議行動相關的逮捕案例。
該組織指出，被捕者涵蓋各類公民，包括學生、作家及教師，在「部分案件中，逮捕行動還伴隨住宅搜查及個人物品遭沒收」。
HRANA並稱記錄到超過300起與抗議行動相關的強迫自白案例，嫌疑人在身心受虐後，於電視上發表聲明。
伊朗領導人則將這波動亂歸咎於受海外勢力支持的「暴民」。當地媒體今天報導，伊朗當局近日在中部地區的反政府抗議活動中，逮捕139名外籍人士。
根據塔斯尼姆通訊社（Tasnim）引述的雅茲德市（Yazd）警察首長的說法，被捕者參與「組織、煽動及指揮暴力行動，且在部分案例中，與境外網絡有所聯繫」。
報導並未公布被捕者的國籍。
