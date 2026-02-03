快訊

獨攀101一幕《吉米夜現場》主持人驚叫 霍諾德笑回看風景：實現兒時夢

情纏20年難斷…對決舊愛小三說 蕭大陸吐細節：分手半年才交往侯怡君

檢察官林俊言個案評鑑不成立 沈慶京批輕放：檢察體系的集體墮落

歐盟調查中國金風科技 涉接受國家補貼影響市場競爭

中央社／ 布魯塞爾3日綜合外電報導
歐洲聯盟今天表示，已對中國清潔能源巨頭金風科技啟動深入調查，因該公司受惠於中國國家補貼，可能損及歐盟27國成員間的市場競爭。圖／路透社
歐洲聯盟今天表示，已對中國清潔能源巨頭金風科技啟動深入調查，因該公司受惠於中國國家補貼，可能損及歐盟27國成員間的市場競爭。圖／路透社

歐洲聯盟今天表示，已對中國清潔能源巨頭金風科技啟動深入調查，因該公司受惠於中國國家補貼，可能損及歐盟27國成員間的市場競爭。

法新社報導，這項調查是布魯塞爾近期針對中國製造商採取的最新措施。歐盟正試圖保護歐洲產業，免於遭受大量國家補貼的外國競爭者衝擊，特別是在中國出口商為躲避美國關稅而轉向歐洲之際。

歐盟競爭事務的監管機關歐洲執行委員會（European Commission）表示，調查基於初步審查結果發現這家風力發電設備製造商「可能獲得扭曲境內市場競爭的外國補貼」，從而「提升其競爭地位」。

金風科技是全球最大的風力發電機供應商之一。

和其他主要中國業者一樣，金風科技先在本土市場穩固地位後，逐步擴展到海外市場，與丹麥的維斯塔斯（Vestas）及美國的奇異維諾瓦（GE Vernova）等企業競爭。

歐盟於2024年對金風科技啟動初步調查，今天宣布的深入調查將聚焦於該公司是否獲得包括補助、稅賦優惠及融資優惠在內的補貼措施。

歐盟表示，啟動深入調查並不預設結論。

如果最終確認存在競爭疑慮，歐盟執委會可以接受金風科技提出的補救措施，或對其施加補救性措施。

歐盟 美國 對中

延伸閱讀

歐盟審計機構：關鍵原料過度依賴少數國家致戰略風險

研究：歐盟捨2035燃油新車禁售 碳排恐增10%

「混合農藥」污染 提防歐洲進口蘋果

洽談CBAM 彭啓明2月21日出訪歐盟將討論兩大議題

相關新聞

金價有撐台灣竟越危險？外媒揭中國大陸密謀囤金避制裁

黃金上周末迎來拋售潮，深圳黃金交易平台JWR（杰我睿）同一周也爆發用戶大規模擠兌，導致資金鏈斷裂，所涉金額逾100億人民...

技術突破、特斯拉量產乾電極 電動車電池成本有望大減

特斯拉的乾電極技術似乎跨越重要里程碑，馬斯克2日證實，乾電極製程成功量產，這是鋰電池生產的重大難關之一，可望大幅降低電池...

歐盟調查中國金風科技 涉接受國家補貼影響市場競爭

歐洲聯盟今天表示，已對中國清潔能源巨頭金風科技啟動深入調查，因該公司受惠於中國國家補貼，可能損及歐盟27國成員間的市場競...

市場信心回暖 亞股收紅日韓股市領漲

在美國與伊朗外交進展、聯準會新主席提名人選、美國政府局部停擺等因素引發市場震盪後，亞洲股市今天反彈，普遍紅盤作收，其中以...

金銀在逢低買盤搶進下同步強彈 短期內震盪難免

國際黃金攜白銀同步反彈，買盤逢低大舉湧入貴金屬市場。美元回落，風險情緒顯然重返市場。

追隨美股漲勢 日股收紅

在美股走揚、美國製造業數據優於預期等利多激勵下，投資人情緒回溫，日本半導體類股領軍上漲，東京股市今天收紅

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。