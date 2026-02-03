快訊

台南傳隨機砍人！養身館男持刀攻擊2路人 1人逃到派出所前還被猛刺

囂張吸毒仔…闖紅燈落跑還拔武士刀對峙警 竟是判刑17年通緝犯

財神爺來報喜！大樂透1.39億頭獎一人獨得 獎落「這縣市」

印度農村貢獻AI熱潮 她當資料標註員成模型幕後推手

中央社／ 班加羅爾3日綜合外電報導
27歲的柯凱塔白天務農後上線簽到當夜班資料標註員，成為推波助瀾人工智慧（AI）革命、為數與日俱增的印度農村勞動大軍其中一員。（路透）
27歲的柯凱塔白天務農後上線簽到當夜班資料標註員，成為推波助瀾人工智慧（AI）革命、為數與日俱增的印度農村勞動大軍其中一員。（路透）

27歲的柯凱塔白天務農後上線簽到當夜班資料標註員，成為推波助瀾人工智慧（AI）革命、為數與日俱增的印度農村勞動大軍其中一員。

法新社報導，坐在東印度加爾克漢德邦（Jharkhand）家中工作的柯凱塔（ChandmaniKerketta）是AI驅動勞動力轉型的一例，印度政府希望這能改善人們生活，也讓更多女性投入職場。

就機器學習而言，這工作是基礎卻不可或缺的一環：資料標註、註解和品質檢查。舉例來說，這類資訊對無人駕駛車等應用至關重要。

柯凱塔邊照料番茄和豌豆邊說：「這份工作幫助我完成學業，也讓我能為家中農忙盡一份心力。」

她出身印度憲法承認的原住民族群，是家中第一個大學生。

柯凱塔最初在加爾克漢德邦首府蘭齊（Ranchi）的資料處理公司擔任辦公室助理，看到同事用電腦作業。

後來她參加村裡學校的電腦課程，成為印度農村和小鎮約20萬名資料標註員之一。根據美國Scry AI資料，這數字約占全球資料標註人力的一半，而且正持續增加。

農村資料標註員在家中，或在提供網路的簡易中心裡，上8小時班可以為數百項圖片、影片和文件進行標註。

已經取得歷史學位的柯凱塔表示：「做完夜班資料標註工作後，我會小睡一下，然後到田裡幫忙。在加爾克漢德邦，農耕就是一切。」

志向遠大的印度下個月將舉辦一場國際AI高峰會。

美國史丹佛大學（Stanford University）人本人工智慧研究中心（Institute for Human-Centered AI）根據專利、私募資金等40多項指標進行全球AI實力排行評比，印度已經超越韓國和日本，居世界第3。

印度對於扮演全球科技公司後台支援的角色並不陌生。近幾個月以來，谷歌（Google）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）等美國科技巨頭已經宣布數十億美元投資，在印度建設全球最大規模資料中心。

無論系統多複雜，每個AI模型都依賴龐大的標註資料，標註愈精確，技術表現愈好。

AI帶動的自動化可能讓部分工作消失，但同時也會創造新機會。

現年80歲的AI數據公司NextWealth創辦人、曾任科技巨頭威普洛（Wipro）技術長的米塔（SridharMitta）說：「微型創業會是小鎮的下一個發展階段。或許不會再出現一家價值十億美元的大公司，但會創造出對當地有用的東西。」

印度 美國

延伸閱讀

川普大砍對印度關稅...韓媒心酸曝美對韓態度 韓外長今會魯比歐拚解套

個人勢VT「もちひよこ」自製新3D模型 髮絲物理動態超流暢掀熱議

川普調降對印度關稅！ 路透：有1點和美對台日韓做法不同

印度6歲女童遭食物誘騙到廢屋！被3男性侵大出血陷昏迷 嫌犯身份驚人

相關新聞

金價有撐台灣竟越危險？外媒揭中國大陸密謀囤金避制裁

黃金上周末迎來拋售潮，深圳黃金交易平台JWR（杰我睿）同一周也爆發用戶大規模擠兌，導致資金鏈斷裂，所涉金額逾100億人民...

技術突破、特斯拉量產乾電極 電動車電池成本有望大減

特斯拉的乾電極技術似乎跨越重要里程碑，馬斯克2日證實，乾電極製程成功量產，這是鋰電池生產的重大難關之一，可望大幅降低電池...

歐盟調查中國金風科技 涉接受國家補貼影響市場競爭

歐洲聯盟今天表示，已對中國清潔能源巨頭金風科技啟動深入調查，因該公司受惠於中國國家補貼，可能損及歐盟27國成員間的市場競...

市場信心回暖 亞股收紅日韓股市領漲

在美國與伊朗外交進展、聯準會新主席提名人選、美國政府局部停擺等因素引發市場震盪後，亞洲股市今天反彈，普遍紅盤作收，其中以...

金銀在逢低買盤搶進下同步強彈 短期內震盪難免

國際黃金攜白銀同步反彈，買盤逢低大舉湧入貴金屬市場。美元回落，風險情緒顯然重返市場。

追隨美股漲勢 日股收紅

在美股走揚、美國製造業數據優於預期等利多激勵下，投資人情緒回溫，日本半導體類股領軍上漲，東京股市今天收紅

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。