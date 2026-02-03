金銀在逢低買盤搶進下同步強彈 短期內震盪難免

國際黃金攜白銀同步反彈，買盤逢低大舉湧入貴金屬市場。美元回落，風險情緒顯然重返市場。

現貨黃金3日一度攀升6.15%，報每英兩4,948.07美元，從連跌三天的頹勢中復原；上周五一度暴跌12.75%，寫40多年來最慘紀錄。白銀3日一度大漲10.95%，重新回到每英兩87美元上方，上周五同樣遭遇血崩式跌幅，最深跌逾36%，寫歷來最大跌幅紀錄。

近來地緣政治動盪、貨幣貶值以及聯準會（Fed）獨立性面臨威脅等因素，支撐貴金屬價格。但市場觀察人士接連發出警告，稱貴金屬漲幅過大過快，尤其是白銀。

Pepperstone集團市場策略師Ahmad Assiri指出：「如今支撐黃金的根基與修正前基本一致」，也就是地緣政治風險、寬鬆貨幣政策預期以及黃金作為分散投資的工具，「不過，隨著市場持續消化近期的波動，短期內波動性可能仍將居高不下。」

一些機構仍看好黃金，德銀2日在報告中表示，仍維持金價將上漲至6,000美元的預測。

彭博資訊報導，黃金的14日相對強弱指標、也就是衡量某項資產是否被視為超買或超賣的一個指標，在3日報54。上周三該指數曾突破90，遠高於70的分界點，這通常代表某項資產漲勢過快，可能出現反轉。

DXY美元指數3日小跌約0.1%，之前該指數連續兩個交易日都收漲近0.7%。