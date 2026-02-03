通膨升溫 澳洲央行開頭槍升息1碼

快訊

中央社／ 雪梨3日綜合外電報導

澳洲中央銀行澳洲儲備銀行今天調升基準利率，為自從2023年11月以來首次升息，顯示通貨膨脹有再度攀升跡象。

法新社報導，澳洲儲備銀行（Reserve Bank ofAustralia）此一決定將澳幣現金利率調升25個基點，至3.85%。

自從2022年12月達接近8%的高峰以來，澳洲通貨膨脹已見緩和。但政府數據顯示通膨開始回升，且央行貨幣政策委員會表示，「很可能持續高於目標水準一段時間」。

央行貨幣政策委員會在聲明中指出：「雖然通膨已經從2022年的高峰大幅下降，但在2025年下半年明顯回升。」

食品、燃料，特別是住房等高昂成本仍然讓許多澳洲家庭負擔沉重。

金價有撐台灣竟越危險？外媒揭中國大陸密謀囤金避制裁

黃金上周末迎來拋售潮，深圳黃金交易平台JWR（杰我睿）同一周也爆發用戶大規模擠兌，導致資金鏈斷裂，所涉金額逾100億人民...

技術突破、特斯拉量產乾電極 電動車電池成本有望大減

特斯拉的乾電極技術似乎跨越重要里程碑，馬斯克2日證實，乾電極製程成功量產，這是鋰電池生產的重大難關之一，可望大幅降低電池...

追隨美股漲勢 日股收紅

在美股走揚、美國製造業數據優於預期等利多激勵下，投資人情緒回溫，日本半導體類股領軍上漲，東京股市今天收紅

AI用電荒點火...燃料電池股噴發 這門生意能撐多久？

人工智慧資料中心擴張，推動晶片製造商、電力公司與網通設備族群股價大漲，如今，以美國加州Bloom Energy為首的燃料...

軟銀宣布聯手英特爾開發新一代AI記憶體ZAM 預計2029年商業化

軟銀集團（Softbank）旗下子公司 Saimemory 周二宣布，已和美國晶片大廠英特爾（Intel）簽署合作協議，...

MTA將斥資120億 汰換地鐵、鐵路老舊列車及公車

大都會運輸署(MTA)2日宣布已任命拉撒路(Jessie Lazarus)為新成立的「軌道車輛計畫」項目主管，專責管理2...

