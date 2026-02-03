通膨升溫 澳洲央行開頭槍升息1碼

澳洲中央銀行澳洲儲備銀行今天調升基準利率，為自從2023年11月以來首次升息，顯示通貨膨脹有再度攀升跡象。

法新社報導，澳洲儲備銀行（Reserve Bank ofAustralia）此一決定將澳幣現金利率調升25個基點，至3.85%。

自從2022年12月達接近8%的高峰以來，澳洲通貨膨脹已見緩和。但政府數據顯示通膨開始回升，且央行貨幣政策委員會表示，「很可能持續高於目標水準一段時間」。

央行貨幣政策委員會在聲明中指出：「雖然通膨已經從2022年的高峰大幅下降，但在2025年下半年明顯回升。」

食品、燃料，特別是住房等高昂成本仍然讓許多澳洲家庭負擔沉重。