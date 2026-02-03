政府再度局部停擺 美招聘與就業數據發布順延
美國勞工部今天表示由於政府局部關門，備受關注的招聘與就業報告將延後發布。這代表經濟關鍵時刻的數據發布進一步受干擾。
法新社報導，雖然世界最大經濟體的美國近期呈穩健成長，去年年底逐漸攀升的失業率使分析師已在密切監測美國經濟相關數據，看就業市場有無衰落跡象。
美國去年12月失業率略有下降，但部分聯準會官員警告，近期撐起消費的勞動市場依然脆弱。
美國勞工部今天說：「由於聯邦政府局部停擺，勞工統計局（BLS）將暫停數據蒐集、處理與發布。」並說還會衝擊到原訂6日上午發布的就業報告。
這份朝聘與就業報告將於「政府經費恢復後重新安排時間發布」，一些其他報告也是如此。
不久前2025年底天數創紀錄的政府停擺，才導致大量經濟數據延遲發布，迫使決策者、金融機構與企業主得另覓替代管道取得數據。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言