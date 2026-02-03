快訊

整理包／台人赴日本打工度假放寬了！申請次數、流程、必要文件一次看

17歲少女遭「絞碎機」絞入慘死 爆出雇主竟未幫保勞健保

見大S雕像…言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這幕心痛「他真的都快碎了」

研究：歐盟捨2035燃油新車禁售 碳排恐增10%

中央社／ 布魯塞爾3日綜合外電報導

環保與清潔能源團體歐洲運輸環境聯合會（T&E）披露，按歐盟形同實質放棄燃油新車禁售令的新規劃，2035年電動車在新車占比仍可望達85%，但整體車輛碳排會比原目標高10%。

綜合路透社等報導，歐盟執委會在車廠與主要汽車大國壓力下去年12月提出新方案，訂出到2035年時所有乘用新車的碳排相較2021年水準減少90%，而非原本規畫的「零排放」，並允許繼續販售混動車及提高燃油效率的引擎，形同撤銷原訂2035年起禁售燃油新車政策。

剩餘10%的減排差額規劃透過替代燃料（最多3%）和低碳鋼（最多7%）來彌補，也使得汽車製造商在2035年後仍得以銷售包括燃油和混合動力在內的所有車款。

非政府組織歐洲運輸環境聯合會抨擊，這是歐盟多年綠色政策的最大幅度倒退，並認為允許較高碳排車款繼續銷售，恐在純電車（BEV）領域進一步被中國車廠拉開領先差距。

歐洲運輸環境聯合會今天發布一份報告指出，歐盟新規的作法是「限制車廠的平均碳排，而非直接禁止燃油新車」。這意味2035年後，燃油車、各類混合動力車（油電混合車HEV、插電式油電混合車PHEV）在法律上仍可銷售。

因僅有純電動車（BEV）能實現零排放，車廠若想繼續販售任何帶有內燃機的車款，就必須販售足夠數量的純電車來「中和」整體碳排平均值。

報告分析，若按歐盟新標準的2035年減碳90%新規，屆時歐洲最可能出現的售車結構是85%純電車、15%混動車與5%的燃油車。

報告指出，歐盟若按新規實施，2025至2050年間的車輛碳排，會比原本2035年禁售燃油新車的情境增加10%。

新規所做的變更需送交歐洲議會及各成員國政府組成的歐盟理事會審議批准才能生效；但歐洲運輸環境聯合會警告，在兩機構審議期間，相關規範恐被繼續放寬，與氣候目標漸行漸遠。

延伸閱讀

洽談CBAM 彭啓明2月21日出訪歐盟將討論兩大議題

碳排配額遞減、總量緊縮 歐盟碳價漲勢確立

施凱爾籲英國與歐盟加強合作 聚焦國防與單一市場

燃油鋼砲不死！Volkswagen承諾Golf GTI、Golf R將長期續存於市場

相關新聞

最重恐關175年！Google工程師竊密外洩中國 美首宗AI經濟間諜今宣判

政治新聞網站Axios 2日報導，美國聯邦陪審團1月29日裁定前Google工程師丁林葳（Linwei Ding）竊取公...

軟銀宣布聯手英特爾開發新一代AI記憶體ZAM 預計2029年商業化

軟銀集團（Softbank）旗下子公司 Saimemory 周二宣布，已和美國晶片大廠英特爾（Intel）簽署合作協議，...

MTA將斥資120億 汰換地鐵、鐵路老舊列車及公車

大都會運輸署(MTA)2日宣布已任命拉撒路(Jessie Lazarus)為新成立的「軌道車輛計畫」項目主管，專責管理2...

房租、房價、物價飆升 布拉格「生活成本」中東歐最高

根據調查，隨著捷克首都布拉格的租金、食品價格上漲，布拉格已超越波蘭華沙、斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦，以及匈牙利首都布達佩斯...

世界日報社論／聯準會新主席 既要應付川普又要獨立

川普總統1月30日早上在「真實社群」中公布，他挑選華許(Kevin Warsh)，作為新的聯準會主席人選；消息一出，華爾...

SiTime傳將砸30億美元併購瑞薩時脈部門 瑞薩股價一度噴漲6.7%

彭博引述知情人士報導，賽特時脈公司（SiTime）即將達成協議，以大約30億美元併購瑞薩電子（Renesas）旗下開發時...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。