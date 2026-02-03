快訊

整理包／台人赴日本打工度假放寬了！申請次數、流程、必要文件一次看

17歲少女遭「絞碎機」絞入慘死 爆出雇主竟未幫保勞健保

見大S雕像…言承旭被仔仔攙扶離開 網友見這幕心痛「他真的都快碎了」

最重恐關175年！Google工程師竊密外洩中國 美首宗AI經濟間諜今宣判

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
Google 2024年參與年度消費者電子貿易展在會場標誌。路透
Google 2024年參與年度消費者電子貿易展在會場標誌。路透

政治新聞網站Axios 2日報導，美國聯邦陪審團1月29日裁定前Google工程師丁林葳（Linwei Ding）竊取公司機密罪名成立，成為美國首宗與人工智慧（AI）相關的經濟間諜定罪案例。檢方指控，丁林葳在不到一年內有系統向2家中國公司外洩2000多頁機密文件，內容涉及Google AI超級運算與資料中心基礎設施。法院預計當地時間3日宣判，他最重恐面臨175年刑期。

檢方在庭審中指出， 38歲的中國籍公民丁林葳，在2022年5月至2023年4月間，從Google內部下載大量機密資料，包括客製化晶片張量處理器、GPU系統，以及專用網路硬體等設計細節。

丁林葳任職Google期間秘密為2家中國公司工作。2022年曾洽談擔任一家中國初創科技公司的技術長，至2023年初則籌建自己的中國科技公司並擔任執行長，對外聲稱可藉複製與修改Google技術建造AI超級電腦。在2023年12月，即辭職前兩周，丁林葳將竊取的商業機密下載至個人電腦。

檢方並指，他每月收取1萬4800美元款項，且曾申請中國政府的「人才計畫」，以強化AI能力。

辯方在庭上主張Google內部有大量員工能接觸到相關文件，暗示公司資安保護不足。但檢方指出，Google偵測到資料外流至位於中國的伺服器，並發現丁林葳疑似濫用識別證進行未經授權存取；此外，他在遭逮捕前買了飛北京的單程機票。

科技媒體Gadget Review指出，丁林葳被判7項竊取商業機密及7項經濟間諜罪，共14項罪名成立。每項竊取商業機密罪最高可判處10年徒刑；每項經濟間諜罪最高可判處15年徒刑。依法律規定，若所有罪名連續執行，最高刑期可達175年。

