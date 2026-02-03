通膨依舊頑強 澳洲央行開今年全球升息第一槍、澳幣應聲勁揚逾1%
澳洲央行周二決議升息1碼（0.25個百分點），研判國內通膨壓力依然頑強，有必要重祭緊縮措施，成為今年主要國家中頭一個升息的央行。
澳幣兌美元一度勁升 1.1% 至 0.7023；決策公布前報 0.6966。
澳洲央行理事會九位成員一致決議緊縮政策，將現金利率由 3.6% 調高至 3.85%，收回了去年三次降息中的1碼。
澳洲央行在聲明中說：「近幾個月的各項數據證實，通膨壓力在 2025 年下半年大幅升溫，理事會研判，通膨率在一段時間內可能仍將高於目標。」
勞動市場依然緊俏，服務和住房成本升高，近幾個月物價漲勢再起，令澳洲央行措手不及。澳洲去年貨幣寬鬆周期在已開發國家中最短，幅度也最小。
澳洲央行在每季公布一次的貨幣政策聲明中，澳洲央行調高了今年通膨、經濟成長及就業預測，這還是在預設升息兩次的情況之下。通膨率剔除波動項目的截尾均值（trimmed mean）今年預料維持在 2% 至 3% 的目標區間之上，且直到 2027 年底都無法回到區間中點。
