快訊

K董出手星宇航廚籌設中 爆紅精品飛機餐免受制於人

習近平大清洗！深度解讀張又俠被拔官事件

袁惟仁臨終前「心跳一度恢復」 親姊一句話成最後送別

通膨依舊頑強 澳洲央行開今年全球升息第一槍、澳幣應聲勁揚逾1%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
澳洲央行周二決議升息1碼。路透
澳洲央行周二決議升息1碼。路透

澳洲央行周二決議升息1碼（0.25個百分點），研判國內通膨壓力依然頑強，有必要重祭緊縮措施，成為今年主要國家中頭一個升息的央行。

澳幣兌美元一度勁升 1.1% 至 0.7023；決策公布前報 0.6966。

澳洲央行理事會九位成員一致決議緊縮政策，將現金利率由 3.6% 調高至 3.85%，收回了去年三次降息中的1碼。

澳洲央行在聲明中說：「近幾個月的各項數據證實，通膨壓力在 2025 年下半年大幅升溫，理事會研判，通膨率在一段時間內可能仍將高於目標。」

勞動市場依然緊俏，服務和住房成本升高，近幾個月物價漲勢再起，令澳洲央行措手不及。澳洲去年貨幣寬鬆周期在已開發國家中最短，幅度也最小。

澳洲央行在每季公布一次的貨幣政策聲明中，澳洲央行調高了今年通膨、經濟成長及就業預測，這還是在預設升息兩次的情況之下。通膨率剔除波動項目的截尾均值（trimmed mean）今年預料維持在 2% 至 3% 的目標區間之上，且直到 2027 年底都無法回到區間中點。

通膨 升息

延伸閱讀

家人划獨木舟捲入海中 澳洲13歲少年游4小時求救

美股牛市 三利多加持 有望邁入第四年好光景

所長茶葉蛋突破檢疫難關進軍澳洲 黃偉哲讚揚台南之光

小S愛女Lily澳洲被目擊身旁出現「高帥男」　同款球鞋掀戀愛猜測

相關新聞

歐洲銷售續挫 特斯拉推新款Model Y定價41,990美元

最新銷售數據顯示電動車大廠特斯拉（Tesla）在歐洲市場持續承壓。

通膨依舊頑強 澳洲央行開今年全球升息第一槍、澳幣應聲勁揚逾1%

澳洲央行周二決議升息1碼（0.25個百分點），研判國內通膨壓力依然頑強，有必要重祭緊縮措施，成為今年主要國家中頭一個升息...

曾經的飆股Palantir全年展望驚艷華爾街 盤後大漲一掃今年陰霾

曾經的AI飆股帕蘭堤（Palantir）周一不僅繳出優於預期的上季財報，新年度營收展望也遠超華爾街所料，盤後股價應聲大漲...

白銀跌入熊市後怎麼走？ 分析師仍偏多：美國會是關鍵支撐

白銀上周五單日暴跌逾30%，價格自2022年以來首度跌入熊市；儘管跌勢猛烈，部分分析師認為，這波修正尚不足以動搖白銀與其...

Waymo最新一輪募資籌得160億美元 估值達1,260億美元

Google母公司Alphabet旗下自動駕駛事業Waymo結束最新一輪募資，籌得160億美元，公司估值達到1,260億...

迪士尼美國樂園和影視業務雙下滑 股價挫近5%

迪士尼公司（Walt Disney）表示，旗下美國主題樂園的國際旅客人數減少，此外電視與電影部門的盈利也下滑。消息公布後...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。