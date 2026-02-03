曾經的飆股Palantir全年展望驚艷華爾街 盤後大漲一掃今年陰霾

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
一年下來，Palantir尚有75%漲幅。路透
曾經的AI飆股帕蘭堤（Palantir）周一不僅繳出優於預期的上季財報，新年度營收展望也遠超華爾街所料，盤後股價應聲大漲， 也為今年來遜色的股價表現注入一股動能。

Palantir 發布新聞稿說，今年營收將成長 61% 至約 71.9 億美元，高於分析師平均預測的 62.7 億美元。Palantir 也預估本季營收為 15.3 億美元，同樣優於預期。

受此消息激勵，Palantir周一盤後交易大漲 5%。自去年 11 月也就是上次公布財報前夕創新高以來，Palantir股價已下跌 29%，且今年迄今已下挫 17%。儘管如此，Palantir按預估獲利計算的本益比仍高達 141 倍，是標準普爾 500 指數成分股中最高的公司。一年下來，Palantir尚有75%漲幅。

Palantir 在新聞稿中說，上季營收成長 70% 至 14.1 億美元。每股盈餘為 25 美分，優於市場平均預期的 23 美分。

財報公布後，技術長桑卡爾（Shyam Sankar）在法說會上說，美國軍方的人工智慧任務控制系統「Maven」使用量正處於「歷史新高」， Palantir 在此系統中扮演關鍵角色。他強調，這套能利用 AI 協助辨識目標及執行其他功能的系統，今年將持續擴大部署。

William Blair 分析師迪帕瑪（Louie DiPalma）周一的報告中寫道：「美國國防部正全力投入使用 Palantir 的關鍵任務數據分析平台。」

不過，Palantir 這一年因和移民暨海關執法局（ICE）合作而飽受員工及官員的批評，也為股價表現蒙上陰影。ICE 和 Palantir 簽有合約，利用 Palantir的技術追蹤並鎖定ICE計劃驅逐出境的移民。

執行長卡普在法說會說：「對於該做什麼、該怎麼做，我們內部有過許多辯論。但從一開始，我們就堅守強大的價值觀，致力於推廣我們所信守西方世界高尚的面，」

