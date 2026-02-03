Waymo最新一輪募資籌得160億美元 估值達1,260億美元

Google母公司Alphabet旗下自動駕駛事業Waymo結束最新一輪募資，籌得160億美元，公司估值達到1,260億美元。這輪成功募資自駕計程車（robotaxi）先驅Waymo正在迅速擴張，投資人也樂於支持。

彭博新聞稍早報導指出，Alphabet將在本輪投資中出資130億美元。Waymo在周一（2日）的公告中證實母公司參與了這輪募資，但未披露具體條件。

Waymo 共同執行長馬瓦卡納（Tekedra Mawakana）與多爾戈夫（Dmitri Dolgov）在部落格發文表示，「這筆資金的注入，將確保我們能以前所未有的速度持續向前推進，同時維持業界領先的安全標準」。「我們目前的重點已轉向全球規模化發展」。

他們的部落格文章也有提到Alphabet是多數股權的投資者。

Waymo前一輪募資是在2024年10月，當時的C輪募資，獲得56億美元投資，估值450億美元；Alphabet承諾分多年投資50億美元。最新完成的這輪募資結果，等於Waymo估值在不到一年半時間，增長1.8倍。

Waymo已在自動駕駛叫車服務領域建立明顯的商業領先地位，目前在美國六個城市經營完全無人駕駛、並向乘客收費的服務。在舊金山與洛杉磯等地，Waymo透過自家應用程式（app）提供服務；而在奧斯汀與亞特蘭大，則依賴Uber來提供其服務。

Waymo計劃今年在美國國內迅速擴張，並進軍英國市場。

相較之下，競爭對手仍多停留在較小規模的測試階段。特斯拉（Tesla）目前只在奧斯汀營運有限數量的無人駕駛車輛，而亞馬遜（Amazon）旗下的 Zoox 則在拉斯維加斯大道部署一小支自駕計程車車隊，並在其他地點進行測試。

目前整個基於自駕計程車產業的經濟，還未被驗證。彭博分析師辛格最新的報告就提到：「儘管Waymo在2025年完成約2,000萬趟乘車服務，但整體規模仍屬有限。」

彭博分析師團隊估計，Waymo每輛車的成本約為特斯拉的兩到三倍，車隊規模因而受到限制。辛格預期，Waymo將利用這輪募資取得的資金，深化與製造自駕計程車的汽車製造商之間的合作關係。

Waymo現在每周提供超過40萬趟付費乘車服務。公司證實準備擴大車隊規模，並在全球各地招聘更多員工。

這輸募資投資者除了原本的Alphabet、Andreessen Horowitz、Fidelity（富達）、Perry Creek、銀湖資本（Silver Lake）、Tiger Global（老虎全球）、T. Rowe Price（普徠仕）等，另新增了Dragoneer Investment Group、DST Global、紅杉資本（Sequoia Capital）、Kleiner Perkins以及Alphabet擁有的投資公司GV等投資者。