快訊

土城11歲女童昨猝死…今同戶1家7口一氧化碳中毒 警消追查是否有關連性

大S猝逝周年流感再起！研究揭「缺1營養素」恐成重症關鍵 最佳防護食物是它

大S逝世週年紀念像揭幕 具俊曄穿「27年前熙媛送的大衣」現身惹鼻酸

沒有不滿只有讚美！OpenAI奧特曼：NVIDIA製造世界最佳晶片

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）。路透
OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）。路透

OpenAI執行長奧特曼在社群平台X上發文，盛讚輝達（Nvidia）晶片，反駁媒體報導OpenAI不滿輝達晶片表現的報導。

奧特曼寫道：「我們熱愛與輝達合作。而且他們製造全世界最好的晶片。」他說，「我們希望在非常長的時間裡，能做為一個巨大的客戶」；「我不懂這些瘋狂的說法從何而來」。在這之前，路透報導，OpenAI對輝達硬體的速度不滿意。

輝達執行長黃仁勳在上周末同樣也澄清媒體報導，華爾街日報上周五報導，他批評OpenAI的經營策略欠缺紀律，也擔憂來自Google和Anthropic的競爭。黃仁勳在台北被問到這件事，他說，這是「無稽之談」，強調自己真的非常愛和奧特曼合作。

黃仁勳說：「我們將對OpenAI進行很大的投資。我相信OpenAI，他們做得非常好。」根據彭博新聞引述黃仁勳的談話，對於OpenAI目前正在進行的這輪募資，「輝達一定會投資」；「我們將投資很多錢，可能會是我們有史以來最大的投資」。

去年9月，輝達宣布與OpenAI達成協議，要為OpenAI建立至少10 GW的算力，同時投資OpenAI上看1,000億美元。然而華爾街上周五的報導指出，黃仁勳去年年底對業內人士說，1,000億美元的投資尚未最後確認，沒有拘束力。

Cleo Capital董事總經理Sarah Kunst認為，輝達做為大咖投資人，OpenAI又是知名重量級新創公司，雙方卻在媒體上如此一來一往，「並不正常」，她覺得其中可能有許多問號；市場關切的是，輝達究竟要投資OpenAI多少錢的不確定性。

輝達股價周一（2日）收跌2.89%，報185.61美元。

OpenAI 奧特曼

延伸閱讀

AI 教父結束訪台行 黃仁勳：今年超級忙碌

黃仁勳結束5天訪台之旅 親曝將在台開設大型據點積極擴張

確認返台參加6月電腦展 黃仁勳：輝達將有很多消息

輝達進駐北士科簽約時間曝光 蔣萬安：2月10日到2月15日間

相關新聞

SpaceX與xAI合併！馬斯克整合AI與太空布局 IPO估值上看1.25兆美元

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索技術公司SpaceX，已完成對其人工智慧新創公司xAI的收購。這筆交易是...

認購破紀錄 甲骨文250億美元發債掃除AI支出疑慮

甲骨文周一發行250億美元投資級債券，為人工智慧（AI）基礎設施建設提供資金，因認購熱烈，暫掃市場對 AI 支出負擔太重...

輝達1,000億美元投資OpenAI案有變數？股價收黑 市場重估AI敘事

根據華爾街日報引述知情人士的報導，輝達（Nvidia）對ChatGPT開發商OpenAI的1,000億美元巨額投資，自去...

沒有不滿只有讚美！OpenAI奧特曼：NVIDIA製造世界最佳晶片

OpenAI執行長奧特曼在社群平台X上發文，盛讚輝達（Nvidia）晶片，反駁媒體報導OpenAI不滿輝達晶片表現的報導...

OpenAI對輝達部分晶片不滿？ 奧特曼迅速澄清

路透2日引述8名知情人士報導，OpenAI對輝達最新推出的部分人工智慧（AI）晶片表達不滿，並自去年起開始尋求替代方案。

TDK財測報喜股價大漲 11% 受惠 iPhone零組件需求強勁和日圓走貶

TDK股價周二狂漲 11%，創下去年 4 月以來最大單日漲幅。這家日本電子零組件大廠上修全年營業利益預測，並歸功於需求...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。