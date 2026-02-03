沒有不滿只有讚美！OpenAI奧特曼：NVIDIA製造世界最佳晶片

OpenAI執行長奧特曼在社群平台X上發文，盛讚輝達（Nvidia）晶片，反駁媒體報導OpenAI不滿輝達晶片表現的報導。

奧特曼寫道：「我們熱愛與輝達合作。而且他們製造全世界最好的晶片。」他說，「我們希望在非常長的時間裡，能做為一個巨大的客戶」；「我不懂這些瘋狂的說法從何而來」。在這之前，路透報導，OpenAI對輝達硬體的速度不滿意。

輝達執行長黃仁勳在上周末同樣也澄清媒體報導，華爾街日報上周五報導，他批評OpenAI的經營策略欠缺紀律，也擔憂來自Google和Anthropic的競爭。黃仁勳在台北被問到這件事，他說，這是「無稽之談」，強調自己真的非常愛和奧特曼合作。

黃仁勳說：「我們將對OpenAI進行很大的投資。我相信OpenAI，他們做得非常好。」根據彭博新聞引述黃仁勳的談話，對於OpenAI目前正在進行的這輪募資，「輝達一定會投資」；「我們將投資很多錢，可能會是我們有史以來最大的投資」。

去年9月，輝達宣布與OpenAI達成協議，要為OpenAI建立至少10 GW的算力，同時投資OpenAI上看1,000億美元。然而華爾街上周五的報導指出，黃仁勳去年年底對業內人士說，1,000億美元的投資尚未最後確認，沒有拘束力。

Cleo Capital董事總經理Sarah Kunst認為，輝達做為大咖投資人，OpenAI又是知名重量級新創公司，雙方卻在媒體上如此一來一往，「並不正常」，她覺得其中可能有許多問號；市場關切的是，輝達究竟要投資OpenAI多少錢的不確定性。

輝達股價周一（2日）收跌2.89%，報185.61美元。