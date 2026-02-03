輝達1,000億美元投資OpenAI案有變數？股價收黑 市場重估AI敘事

根據華爾街日報引述知情人士的報導，輝達（Nvidia）對ChatGPT開發商OpenAI的1,000億美元巨額投資，自去年9月公布後進展停滯。這項消息引發市場疑慮，輝達股價周一下跌2.9%，收在185.61美元。

市場反應劇烈，是因為OpenAI在AI產業鏈的核心地位。該公司已承諾約1.4兆美元支出，並與微軟（Microsoft）、甲骨文（Oracle）、CoreWeave、超微（AMD）與博通（Broadcom）等企業簽署多項雲端運算與晶片合作協議。

OpenAI目前估值約5,000億美元。公司高層表示，去年年化營收已超過200億美元。執行長奧特曼曾指出，2027年年化營收上看1,000億美元。

此外，OpenAI傳出正評估最快於今年第4季上市，並計畫在IPO前進行一輪最多1,000億美元的募資，使潛在估值上看8,300億美元，進一步放大市場對其成長前景的期待。

報導指出，輝達執行長黃仁勳對OpenAI面臨來自Google與Anthropic等競爭對手的壓力表示擔憂，並強調相關投資協議並不具約束力，引發外界揣測輝達態度是否轉趨審慎。

不過，黃仁勳上周六在台北對媒體表示，輝達「絕對會參與」OpenAI最新一輪募資，且投入金額可能創公司歷來新高。

這意味輝達對OpenAI的投資規模，可能超過先前為取得AI晶片新創Groq技術授權所傳出的200億美元，成為其最大單筆投資。科技媒體The Information先前報導，輝達考慮在該輪募資中投入最多300億美元。