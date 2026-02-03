認購破紀錄 甲骨文250億美元發債掃除AI支出疑慮

甲骨文周一發行250億美元投資級債券，為人工智慧（AI）基礎設施建設提供資金，因認購熱烈，暫掃市場對 AI 支出負擔太重的疑慮。

甲骨文周日先是宣布，今年除了舉債外，將透過股票籌資約 250 億美元，此舉安撫投資人，讓市場相信甲骨文在支應資料中心大額投資時，不至於對資產負債表造成過大負擔。部分投資人表示，公司募資後展現的樂觀氛圍，可能會擴散至更廣泛的信用市場。

Allspring Global Investments 資深固定收益交易員克萊格（Mark Clegg）說：「甲骨文這項交易，或許是投資級公司債全面放行冒險進場的訊號。」。「大規模 AI 籌資原本成了市場的心腹大患，外界原預期未來幾季將面臨沉重的供給壓力，沒想到疑雲散去，威脅也隨之煙消雲散。」

今年美國高評等公司債的發債額可望創下歷史新高，摩根士丹利策略師去年曾預測發債量將達到 2.25 兆美元。儘管如此，由於企業獲利表現依然強勁，投資人對債券的需求仍然居高不下，債券風險溢價也維持在數十年來的低位附近。

投資人認購甲骨文新債規模超過 1,290 億美元，打破了 Meta去年 10 月發行 300 億美元債券吸引 1,250 億美元的紀錄。甲骨文周日已表示，2026 年不會再發債。先前有債券投資人估計，甲骨文今年發債規模將落在 400 億至 600 億美元之間。

除了發行公司債外，銀行也為甲骨文（Oracle）承租的資料中心簽下聯貸交易，規模數百億美元，包括為 Vantage Data Centers 在威斯康辛州和德州開發新設施所提供的 380 億美元貸款，這也是甲骨文和 OpenAI 合作的「星際之門」（Stargate）AI 基礎建設合約的一環。

甲骨文也透過股票籌資，包括 50 億美元的強制轉股特別股。彭博引述知情人士報導，這批特別股的預計股息率落在 6.25% 至 7.25% 之間。此外，甲骨文還將透過「市價發行」（ATM）方式，在未來一段時間內發售高達 200 億美元的股票。

在增資消息的影響下，甲骨文股價周一收盤下跌 2.8%。

在債券發行消息公布後，甲骨文長天期債券在次級市場走強，衡量其信用風險的指標也創下 2021 年 4 月以來最大單日降幅，其中5 年期信用違約交換（CDS）重挫 17%。

KeyBanc 分析師艾德（Jackson Ader）發布報告說：「儘管對大型軟體公司而言這種做法並不常見，但考量到這項籌資策略以及 OpenAI 最近的融資進展，我們認為股價應能得到喘息空間。鑑於甲骨文先前受債務疑慮（CDS 定價）影響甚鉅，我們認為股債搭配籌資是明智之舉。」