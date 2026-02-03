TDK財測報喜股價大漲 11% 受惠 iPhone零組件需求強勁和日圓走貶

TDK 股價周二狂漲 11%，創下去年 4 月以來最大單日漲幅。這家日本電子零組件大廠上修全年營業利益預測，並歸功於需求強於預期以及日圓走貶。

TDK是蘋果（Apple ）供應商，周一盤後公布財測，將 截至3 月底的全年度營業利益目標上調 8% 至 2,650 億日圓（約 17 億美元），優於分析師預期的平均值。此外，TDK亦同步調升淨利和營收預測，並將配息預計提高至每股 34 日圓。

TDK 表示，隨著新款智慧手機上市，電池和感測器的銷售隨之成長，而資料中心所使用的硬碟需求也維持穩健。該公司高層指出，由於事業核心偏向高階智慧型手機，記憶晶片價格上漲對本身營運的風險有限。

花旗分析師內藤貴之在報告中寫道，第3季財報表現正面，且高於市場共識的全年度營業利益展望「令人振奮」。他也表示，儘管市場仍有疑慮，但TDK可望進一步反彈。