快訊

土城11歲女童昨猝死…今同戶1家7口一氧化碳中毒 警消追查是否有關連性

大S猝逝周年流感再起！研究揭「缺1營養素」恐成重症關鍵 最佳防護食物是它

大S逝世週年紀念像揭幕 具俊曄穿「27年前熙媛送的大衣」現身惹鼻酸

川普堅持徹查Fed主席鮑爾、無視黨內反彈 新主席提名恐遭封殺

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普堅持針對聯準會主席鮑爾的刑事調查應持續進行，儘管共和黨議員放話，若不撤案將阻擋川普提名的下一任聯準會主席人選。美聯社
美國總統川普堅持針對聯準會主席鮑爾的刑事調查應持續進行，儘管共和黨議員放話，若不撤案將阻擋川普提名的下一任聯準會主席人選。美聯社

美國總統川普周一表示，針對聯準會（Fed）主席鮑爾的刑事調查應持續進行，未理會一名共和黨參議員放話威脅，若不撤案將阻擋川普提名的下一任聯準會主席人選。

川普在白宮橢圓形辦公室向記者表示，負責主導這起前所未見、針對央行主席調查的華盛頓特區聯邦檢察官皮羅（Jeanine Pirro）「應徹查到底」。

川普是在被問到，鑒於北卡羅萊納州共和黨參議員提利斯上周五宣稱，在鮑爾調查案完全結案前他將反對任何新的聯準會主席提名人選，皮羅應否放棄調查時，作出上述回應。

提利斯劃下這道紅線的同一天，川普在歷時數月遴選後，宣布提名華許（Kevin Warsh）接任聯準會主席。

提利斯是參議院銀行、住房和城市事務委員會成員，該委員會由13名共和黨人和11名民主黨人組成。若提利斯與委員會中所有民主黨委員聯手反對華許，可能形成僵局，導致被提名人無法進入參院全院表決程序。

鮑爾於1月11日透露，自己正接受刑事調查。在此之前數個月，川普及其盟友因鮑爾未如所願快速大幅降息而頻頻抨擊他。鮑爾指控，政府以起訴相要脅，是因為儘管川普施壓，聯準會始終「基於服務公眾利益的最佳評估，而非遵循總統偏好」來制定利率決策。

CNBC上周三報導，聯準會迄今尚未配合皮羅調查所發出的大陪審團傳票。

川普多次暗示，聯準會位於華府、耗資數十億美元的翻修工程，涉及鮑爾的無能或腐敗。他周一在橢圓形辦公室的談話中稱：「這不是極度無能，就是某種形式的盜竊或收回扣，我不知道是什麼。但皮羅能力非凡，她會查清楚。」

聯準會則為翻修工程辯護，稱長期可降低央行成本，並試圖解釋成本上漲原因。鮑爾的任期將於5月屆滿。

聯準會 川普 鮑爾 華許

延伸閱讀

印度停購俄油藏貓膩？川普自誇500億美元大單 印度只認18%關稅

談不成就不好看！川普稱美伊正在談 傳伊朗願關閉或暫停核計畫

川普調降印度關稅至18% 因印度停止購買俄油

川普發文宣布 美國課印度對等關稅將自25%降至18%

相關新聞

SpaceX與xAI合併！馬斯克整合AI與太空布局 IPO估值上看1.25兆美元

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索技術公司SpaceX，已完成對其人工智慧新創公司xAI的收購。這筆交易是...

認購破紀錄 甲骨文250億美元發債掃除AI支出疑慮

甲骨文周一發行250億美元投資級債券，為人工智慧（AI）基礎設施建設提供資金，因認購熱烈，暫掃市場對 AI 支出負擔太重...

輝達1,000億美元投資OpenAI案有變數？股價收黑 市場重估AI敘事

根據華爾街日報引述知情人士的報導，輝達（Nvidia）對ChatGPT開發商OpenAI的1,000億美元巨額投資，自去...

沒有不滿只有讚美！OpenAI奧特曼：NVIDIA製造世界最佳晶片

OpenAI執行長奧特曼在社群平台X上發文，盛讚輝達（Nvidia）晶片，反駁媒體報導OpenAI不滿輝達晶片表現的報導...

OpenAI對輝達部分晶片不滿？ 奧特曼迅速澄清

路透2日引述8名知情人士報導，OpenAI對輝達最新推出的部分人工智慧（AI）晶片表達不滿，並自去年起開始尋求替代方案。

TDK財測報喜股價大漲 11% 受惠 iPhone零組件需求強勁和日圓走貶

TDK股價周二狂漲 11%，創下去年 4 月以來最大單日漲幅。這家日本電子零組件大廠上修全年營業利益預測，並歸功於需求...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。