製造業景氣擴張 華許提名續發酵、美元連二日勁揚

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美元兌主要貨幣周一全面走揚，美國製造業景氣優於預期後，美元指數收在盤中高點。貴金屬價格繼續下挫，拖累商品貨幣表現。

即使關稅推高原材料價格並加劇供應鏈壓力，但數據顯示美國製造業 1 月已重回增長軌道，美元此後延續漲勢。

美國勞工統計局周一公布，政府部分停擺將推遲備受關注的 1 月就業報告發布時間（原定本周五發布），但美元似乎未受影響。

Corpay 首席市場策略師 Karl Schamotta 表示：「市場正重回缺乏美國勞動市場基本面清晰視角的狀態下運行。」

美元周一走強，也反映美國總統川普提名華許為下任聯準會主席的效應持續發酵。分析人士認為，即使華許的立場比現任主席鮑爾更為鴿派，但他不太可能像其他候選人那樣全力推動快速降息。

美元指數（DXY）上漲0.7%，報 97.632，連續二日漲幅達到0.7%。

市場仍預期Fed今年將兩次降息，但預計最早要到 6 月才會行動——屆時若華許獲得參議院確認，他將正式入主Fed。

日圓兌美元貶值0.6%至155.63。日本首相高市早苗周末在競選演講中大談日圓貶值的益處，其表態口徑和財務省形成反差，使日圓再度成為交易員關注焦點。

歐元兌美元下跌 0.5%，報 1.1788 美元。英鎊兌美元跌 0.2%，至 1.3661 美元。市場預期歐洲央行與英國央行周四公布最新決議時將維持利率不變。

受大宗商品價格下跌和避險情緒影響，商品貨幣周一表現疲軟。澳幣兌美元跌 0.2%，至 0.6944 美元。澳洲央行周二將公布利率決定，市場甚至出現升息預期。紐元兌美元跌 0.4%，至 0.5997 美元。加幣兌美元跌 0.5%，至 1.369 加幣。

