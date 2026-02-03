金銀收復部分失地今早轉而反彈 油價大跌後回穩

黃金價格今早（周二）走揚，在先前創紀錄漲勢劇烈回吐、短短兩天內導致金價重挫 13% 後，目前開始收復部分失土。白銀同步上漲。油價周一大跌，受到伊朗衝突風險減弱以及大宗商品暴跌拖累。銅價收斂跌幅，有跡象顯示大陸買家重新入場。

現貨金價在早盤交易攀升約 1% 至每英兩 4,700 美元以上；前一交易日金價重摔近 5%，延續了上周五創下逾十年來最慘烈的跌勢。白銀一度大漲 2.4% 站上 81 美元；白銀周一再挫 7%，前一交易日更創下史上最大盤中跌幅。

貴金屬上個月噴出創下歷史新高，其暴漲速度連資深交易員都大感意外。由於投資人對地緣政治動盪、貨幣貶值以及聯準會（Fed）獨立性受威脅的疑慮再起，資金瘋狂湧入金銀市場。中國投機客的買盤一度為漲勢注入強勁動能，但隨著美元反彈，這股力道在上周五反轉。

截至新加坡時間上午 7:13，黃金上漲 1% 至每英兩 4,709.34 美元。白銀上漲 2% 至 80.89 美元。鉑金和鈀金亦走高。

油價創半年來最大跌幅

國際油價周一大幅下跌，原因是美國總統川普表示華盛頓正在和伊朗對話，地緣政治風險溢價消退，此外更廣泛的大宗商品拋售也加劇了跌勢。

西德州中級原油（WTI）原油大跌4.7%，收於每桶62美元附近，創下自6月份以來最大單日跌幅。布蘭特原油期貨也大幅下挫。川普對伊朗最高領袖哈米尼周末發出區域戰爭的威脅反應淡定，重申希望雙方能夠達成協議。

Karobaar Capital LP首席投資官Haris Khurshid表示，「並沒有發生新的供應衝擊，由於市場先前所擔心的短期供應干擾沒有出現，市場重新校準，油價因而回吐一部分風險溢價」。

原油還受到大宗商品——尤其是金屬——遭遇強烈拋壓的衝擊。黃金一度下跌多達10%，銅價一度下跌逾5%，延續了自上周五開始的回落。

截至紐約收盤，WTI大跌4.7%，結算價為每桶62.14美元；布蘭特原油4月期貨大跌4.4%，收於每桶66.30美元。

周二開盤，目前在每桶 62 美元附近徘徊；布蘭特原油期貨則在 66 美元上方。川普表示，在德黑蘭方面釋出準備接觸的訊號後，有關新核子協議的談判可能在幾天內展開。

銅價收斂跌幅

在亞洲交易時段經歷一輪猛烈拋售後，銅價收復部分失地。其他基本金屬同樣大幅走低，錫價一度下跌11%，鎳價下挫8.1%。

截至收盤，倫敦金屬交易所（LME）銅期貨下跌2%，報12891.5美元/噸；LME錫期貨大跌10.3%，報46591美元/噸；LME鎳貨下跌6.3%，報16827美元/噸。