快訊

反制中國稀土牌！川普推出「金庫計畫」 砸120億美元備料關鍵礦產

今日「尾牙」必拜土地公！發財金、發財水讓你新一年都旺財

勇消詹能傑殉職今公祭 移靈仁愛分隊送行…家屬送別訃文曝

金銀收復部分失地今早轉而反彈 油價大跌後回穩

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
現貨金價周二早盤交易攀升約 1% 至每英兩 4,700 美元以上。路透
現貨金價周二早盤交易攀升約 1% 至每英兩 4,700 美元以上。路透

金價格今早（周二）走揚，在先前創紀錄漲勢劇烈回吐、短短兩天內導致金價重挫 13% 後，目前開始收復部分失土。白銀同步上漲。油價周一大跌，受到伊朗衝突風險減弱以及大宗商品暴跌拖累。銅價收斂跌幅，有跡象顯示大陸買家重新入場。

現貨金價在早盤交易攀升約 1% 至每英兩 4,700 美元以上；前一交易日金價重摔近 5%，延續了上周五創下逾十年來最慘烈的跌勢。白銀一度大漲 2.4% 站上 81 美元；白銀周一再挫 7%，前一交易日更創下史上最大盤中跌幅。

貴金屬上個月噴出創下歷史新高，其暴漲速度連資深交易員都大感意外。由於投資人對地緣政治動盪、貨幣貶值以及聯準會（Fed）獨立性受威脅的疑慮再起，資金瘋狂湧入金銀市場。中國投機客的買盤一度為漲勢注入強勁動能，但隨著美元反彈，這股力道在上周五反轉。

截至新加坡時間上午 7:13，黃金上漲 1% 至每英兩 4,709.34 美元。白銀上漲 2% 至 80.89 美元。鉑金和鈀金亦走高。

油價創半年來最大跌幅

國際油價周一大幅下跌，原因是美國總統川普表示華盛頓正在和伊朗對話，地緣政治風險溢價消退，此外更廣泛的大宗商品拋售也加劇了跌勢。

西德州中級原油（WTI）原油大跌4.7%，收於每桶62美元附近，創下自6月份以來最大單日跌幅。布蘭特原油期貨也大幅下挫。川普對伊朗最高領袖哈米尼周末發出區域戰爭的威脅反應淡定，重申希望雙方能夠達成協議。

Karobaar Capital LP首席投資官Haris Khurshid表示，「並沒有發生新的供應衝擊，由於市場先前所擔心的短期供應干擾沒有出現，市場重新校準，油價因而回吐一部分風險溢價」。

原油還受到大宗商品——尤其是金屬——遭遇強烈拋壓的衝擊。黃金一度下跌多達10%，銅價一度下跌逾5%，延續了自上周五開始的回落。

截至紐約收盤，WTI大跌4.7%，結算價為每桶62.14美元；布蘭特原油4月期貨大跌4.4%，收於每桶66.30美元。

周二開盤，目前在每桶 62 美元附近徘徊；布蘭特原油期貨則在 66 美元上方。川普表示，在德黑蘭方面釋出準備接觸的訊號後，有關新核子協議的談判可能在幾天內展開。

銅價收斂跌幅

在亞洲交易時段經歷一輪猛烈拋售後，銅價收復部分失地。其他基本金屬同樣大幅走低，錫價一度下跌11%，鎳價下挫8.1%。

截至收盤，倫敦金屬交易所（LME）銅期貨下跌2%，報12891.5美元/噸；LME錫期貨大跌10.3%，報46591美元/噸；LME鎳貨下跌6.3%，報16827美元/噸。

原油 金價 油價

延伸閱讀

金價近日重挫 臺銀：清洗浮額 長期趨勢看好

黃金、白銀、比特幣近期崩跌「富爸爸」作者：逢低搶進好時機

撿便宜或接刀？這兩國湧現搶金潮 小摩喊金價衝6,300美元

金銀崩跌為何拖累股市下殺？ 分析師點出1關鍵引發骨牌效應

相關新聞

SpaceX與xAI合併！馬斯克整合AI與太空布局 IPO估值上看1.25兆美元

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索技術公司SpaceX，已完成對其人工智慧新創公司xAI的收購。這筆交易是...

金銀收復部分失地今早轉而反彈 油價大跌後回穩

黃金價格今早（周二）走揚，在先前創紀錄漲勢劇烈回吐、短短兩天內導致金價重挫 13% 後，目前開始收復部分失土。白銀同步上...

製造業數據強勁點火 晶片股助攻美股反彈

美股周一擺脫上周頹勢，在製造業景氣轉強的激勵下強勢反彈。道瓊工業指數在蘋果和卡特皮勒推動下大漲超過 500 點，晶片和 ...

東南亞三國對美順差擴大

儘管美國總統川普試圖透過新關稅修正貿易平衡，馬來西亞、泰國和越南這三個倚賴出口的東南亞國家，去年對美國貿易順差仍明顯擴大...

日本、巴西選舉年 金融添變數

從日本到巴西、哥倫比亞等拉丁美洲國家，今年都將迎來關鍵選舉年，為早已苦於美國政策擺盪、地緣政治風險升高的金融市場，再添全...

「間諜酋長」投資川普爆爭議 去年入股相關加密幣事業 引發利益衝突疑慮

有「間諜酋長」之稱的阿布達比王室成員塔農（Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan），據傳曾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。