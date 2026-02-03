快訊

反制中國稀土牌！川普推出「金庫計畫」 砸120億美元備料關鍵礦產

今日「尾牙」必拜土地公！發財金、發財水讓你新一年都旺財

勇消詹能傑殉職今公祭 移靈仁愛分隊送行…家屬送別訃文曝

SpaceX與xAI合併！馬斯克整合AI與太空布局 IPO估值上看1.25兆美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
億萬富豪馬斯克正式宣布，他旗下太空探索技術公司SpaceX完成對人工智慧新創公司xAI的收購。路透
億萬富豪馬斯克正式宣布，他旗下太空探索技術公司SpaceX完成對人工智慧新創公司xAI的收購。路透

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索技術公司SpaceX，已完成對其人工智慧新創公司xAI的收購。這筆交易是馬斯克龐大商業版圖中規模最大的一次整合，結合他在人工智慧與太空探索領域的長期布局，並為後續估值高達1.25兆美元的首次公開發行鋪路。

這項交易透過SpaceX網站周一發布、由馬斯克署名的一份聲明正式對外宣布。

聲明指出，SpaceX收購xAI，目的是「結合AI、火箭技術、太空網路、直連行動裝置通訊，以及全球首屈一指的即時資訊與言論自由平台，打造一個縱向一體化的創新引擎」。

CNBC取得的內華達州公開紀錄顯示，合併交易已於2月2日完成。彭博報導，合併後公司估值約1.25兆美元。知情人士透露，SpaceX仍計畫在今年推動上市，預期IPO每股價格約為526.59美元。彭博此前報導稱，募資規模可能高達500億美元。

這筆交易讓馬斯克旗下兩家最具代表性的私人公司正式合而為一。今年1月，xAI以約2,300億美元估值完成新一輪融資；而去年12月，SpaceX則以約8,000億美元估值進行次級市場釋股。

不過，SpaceX網站發布的聲明並未披露此次發行的具體條款，包括最終價格與估值安排。

在說明交易動機時，馬斯克在聲明中表示，未來兩到三年內，進行AI運算的最低成本方式，將會是在太空中完成。

馬斯克 SpaceX

延伸閱讀

SpaceX供應鏈 有看頭

從川普、馬斯克到英國前王子 艾普斯坦文件提及權貴一覽

美解密文件打臉馬斯克！曾問淫魔富豪「哪晚趴踢最瘋、想鬆一下」

不再只是生母？馬斯克牽「4孩媽」現身川普幕僚婚禮 外傳正宮位穩了

相關新聞

SpaceX與xAI合併！馬斯克整合AI與太空布局 IPO估值上看1.25兆美元

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索技術公司SpaceX，已完成對其人工智慧新創公司xAI的收購。這筆交易是...

金銀收復部分失地今早轉而反彈 油價大跌後回穩

黃金價格今早（周二）走揚，在先前創紀錄漲勢劇烈回吐、短短兩天內導致金價重挫 13% 後，目前開始收復部分失土。白銀同步上...

製造業數據強勁點火 晶片股助攻美股反彈

美股周一擺脫上周頹勢，在製造業景氣轉強的激勵下強勢反彈。道瓊工業指數在蘋果和卡特皮勒推動下大漲超過 500 點，晶片和 ...

東南亞三國對美順差擴大

儘管美國總統川普試圖透過新關稅修正貿易平衡，馬來西亞、泰國和越南這三個倚賴出口的東南亞國家，去年對美國貿易順差仍明顯擴大...

日本、巴西選舉年 金融添變數

從日本到巴西、哥倫比亞等拉丁美洲國家，今年都將迎來關鍵選舉年，為早已苦於美國政策擺盪、地緣政治風險升高的金融市場，再添全...

「間諜酋長」投資川普爆爭議 去年入股相關加密幣事業 引發利益衝突疑慮

有「間諜酋長」之稱的阿布達比王室成員塔農（Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan），據傳曾...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。