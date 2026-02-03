製造業數據強勁點火 晶片股助攻美股反彈

美股周一擺脫上周頹勢，在製造業景氣轉強的激勵下強勢反彈。道瓊工業指數在蘋果和卡特皮勒推動下大漲超過 500 點，晶片和 AI 相關類股更領軍反攻，帶動費城半導體指數強彈。儘管聯準會（Fed）主席人選華許的提名效應持續引發市場爭論，但亮眼的經濟基本面顯然已重新贏得投資者的信心。

受到美國製造業景氣以 2022 年以來最速增長的激勵，美股三大指數同步走揚。道瓊工業指數大漲 515.19 點，漲幅 1.1%，收在 49,407.66 點，距離歷史高點僅剩不到 200 點。標普 500 指數則上漲37.41點，漲幅0.5%，終結先前連三天頹勢，收盤報 6,976.44 點，逼近上周創下的歷史紀錄。那斯達克綜合指數同樣表現穩健，上漲130.26點，漲幅 0.6% 至 23,592.11 點。

蘋果和卡特皮勒各漲4.1%和5.1%。

SanDisk 因財報和AI 儲存需求帶動，收盤狂漲 15.4%；同為記憶體巨頭美光（Micron）也大漲 5.5%，威騰電子（Western Digital）漲幅亦超過 5%。

英特爾（Intel）大漲超過 5%，超微（AMD）則上漲 4.0%。費城半導體指數大漲1.7%。台積電ADR大漲3.3%。

盈透證券（Interactive Brokers）高級經濟學家 José Torres 指出，ISM 製造業數據創下 41 個月來最強表現，無疑提振了對美國國內經濟健康狀況的信心，進而推升股匯市同步走強。

市場對Fed主席被提名人華許仍持謹慎態度。華許曾發表不支持量化寬鬆（QE）的言論，並呼籲進行「制度性變革」，這讓部分投資人略感失望。此外，由於政府部分停擺，原本應於周五發布的 1 月份就業報告將無法準時發布。在債市方面，10 年期美國公債殖利率攀升至 4.276%。

Sevens Report 的 Tom Essaye說：「華許的提名對市場產生了持續影響，其貨幣政策觀點是後續觀察重點。」

Alphabet 上漲 1.9% 創下歷史新高，亞馬遜（Amazon） 上漲 1.5%。投資人屏息以待兩家公司本周即將公布的財報，以了解 AI 公司動向。AI 數據公司 Palantir 在盤後財報前夕則小漲 0.8%。

比特幣在周末回測去年 4 月「解放日」關稅以來的低點後，周一小幅反彈 1.2%。相關個股慘遭血洗，Coinbase 連跌 10 天創上市以來最長連跌紀錄，股價下跌 3.5%；Robinhood 重挫 9.6%；Strategy（原 MicroStrategy） 大跌 6.7%，收在一年多來低點。

標普 500 能源股下跌 2%。川普表示伊朗正和美方「認真談判」，且宣布對印度關稅由 25% 降至 18%，換取印度停止購買俄油。

燃料成本壓力減輕帶動航空股，美聯航（United Airlines）、捷藍航空（JetBlue）、達美航空與西南航空漲幅介於 4% 至 8%。

迪士尼（Disney）獲利優於預期，但因警告主題公園遊客減少及影視獲利萎縮，股價重摔 7.4%。

Ingalls & Snyder 的 Tim Ghriskey說：「基本面依然良好，從營收到盈餘，市場幾乎在各領域都看到了積極的意外驚喜。」