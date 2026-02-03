聽新聞
美國擬啟動關鍵礦產儲備計畫 降低對中國稀土依賴

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導

白宮官員今天證實，美國將啟動關鍵礦產儲備計畫，初始資金達120億美元（約新台幣3792億元），旨在保護製造商免受供應中斷衝擊，同時降低對於中國稀土及其他金屬的依賴。

法新社報導，這項計畫由彭博（Bloomberg News）最先披露，預計將整合約16.7億美元私人資本，以及美國進出口銀行（EXIM）提供的100億美元貸款。

不具名白宮官員證實，這些資金將用於確保關鍵礦產供應並進行儲存，為汽車及科技等企業建立美國民間礦產庫存。

據報導，這個項目代號為「金庫計畫」（ProjectVault），川普將宣布這項儲備計畫，旨在逐步削弱中國在關鍵礦產方面的影響力。

美國 關鍵礦產 白宮

相關新聞

金銀崩跌為何拖累股市下殺？ 分析師點出1關鍵引發骨牌效應

金融市場1月表現最佳資產上周五急轉直下，湧現沉重賣壓，國際金價和銀價2日延續跌勢，股市也繼續下挫。分析師表示，金價和銀價...

貴金屬拋售拖累亞股重挫 「這指標」提供關鍵線索

貴金屬近日拋售潮引發亞洲股市2日重挫，該區域股票融資餘額也在同時間攀抵全球金融危機以來最高水準，這個情況可為亞股大跌背後...

撿便宜或接刀？這兩國湧現搶金潮 小摩喊金價衝6,300美元

在國際金價重挫之際，新加坡和澳洲湧現排隊等待買進黃金的人潮，凸顯貴金屬散戶需求韌性十足。摩根大通預期，在央行和投資人強勁...

外媒：特斯拉強攻機器人 陸出現「Optimus供應鏈」

特斯拉準備停產部分電動車款，專注於打造人形機器人Optimus。外媒指出，中國大陸浮現「Optimus供應鏈」，而且全球...

年增45%！巨災債去年發行額創高 今年熱度不減

巨災債券（CAT bonds）市場2025年發行額創新高，達256億美元，比2024年177億美元的舊紀錄激增45%；新...

科技股湧現拋售潮 韓股KOSPI指數收挫逾5%

人工智慧（AI）帶動的科技股漲勢引發產業泡沫疑慮，再度引來市場關切，亞洲各地股市湧現拋售潮，韓國指標性股價指數KOSPI...

