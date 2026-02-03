聽新聞
美國擬啟動關鍵礦產儲備計畫 降低對中國稀土依賴
白宮官員今天證實，美國將啟動關鍵礦產儲備計畫，初始資金達120億美元（約新台幣3792億元），旨在保護製造商免受供應中斷衝擊，同時降低對於中國稀土及其他金屬的依賴。
法新社報導，這項計畫由彭博（Bloomberg News）最先披露，預計將整合約16.7億美元私人資本，以及美國進出口銀行（EXIM）提供的100億美元貸款。
不具名白宮官員證實，這些資金將用於確保關鍵礦產供應並進行儲存，為汽車及科技等企業建立美國民間礦產庫存。
據報導，這個項目代號為「金庫計畫」（ProjectVault），川普將宣布這項儲備計畫，旨在逐步削弱中國在關鍵礦產方面的影響力。
