Fed準主席長期批評資產負債表過度膨脹 縮表計畫牽動市場神經

美國總統川普拍板提名前聯準會（Fed）理事華許（Kevin Warsh）出任Fed主席後，市場關注焦點從短期利率走向，迅速轉向央行高達6.6兆美元的資產負債表規模。但路透指出，任何明顯縮表的舉措，實際上都會收緊金融情勢。

華許長期嚴詞批評Fed讓資產負債表過度膨脹。市場揣測，若任命獲得確認，他可能加快縮表進程。

自金融危機與新冠疫情以來，Fed透過大量購買公債與抵押擔保證券穩定市場、壓低借貸成本。華許則多次批評這種量化寬鬆（QE）政策走得太遠，長期扭曲利率，導致「貨幣主導」的局面——意即市場過度依賴央行，不僅助長了華爾街的風險偏好，也變相鼓勵政府累積債務。

他近期受訪時提出解方，主張減少印鈔、讓資產負債表自然縮減，並由財政部專責處理財政事務，認為此舉才能實現更低的利率水準。他並呼籲制定新的「財政部－聯準會協議」，以明確劃分兩者職權及資產負債表的長期目標規模。

然而，縮表實務上面臨重大挑戰。目前聯準會資產規模已遠高於華許上次任職期間。貨幣市場對流動性變化極為敏感，2019年與2025年末均曾因體系流動性吃緊、資金市場承壓，導致短期利率大幅波動，迫使聯準會介入市場，甚至停止量化緊縮（QT），轉而購買短期國庫券以補充體系流動性。

SMBC日興證券美國公司的主管歐貝特說，去年秋天的融資壓力，顯示銀行準備金的需求，及相繼而來的Fed資產負債表規模，取決銀行的監管與內部流動性需求。

目前聯準會採行「充足準備金」框架，確保銀行體系有足夠現金，無須向Fed借款，就能滿足監管機關的流動性要求、並結算支付業務。要是重返準備金稀缺的局面，可能會導致銀行帳戶透支，必須加碼向Fed借貸，導致Fed資產負債表劇烈波動。

分析師指出，若要大幅縮表，可能需調整監管架構。此外，華許必須在多數成員支持現行制度的聯邦公開市場委員會（FOMC）凝聚共識。潛在作法包括停止購買短債，或調整所持公債的期限結構以匹配，但任何行動均須審慎拿捏，以避免再度引發市場動盪。