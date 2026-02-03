快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇林文彬／綜合外電
黃金和白銀上周五出現血崩式崩跌後，2日在亞洲盤繼續重挫，但到亞洲下午時段跌幅收斂不少，且新加坡和澳洲湧現排隊等待買進黃金的人潮，凸顯貴金屬散戶需求韌性十足。摩根大通（小摩）1日也在報告中預測，在央行和投資人強勁需求帶動下，金價今年底前將攀抵每英兩6,300美元。

根據彭博資訊報價，現貨金價2日一度暴跌10%，但是後來跌幅收斂至3%，報每英兩4,745.16美元。現貨銀價同日一度下殺16%，隨後跌幅也收斂，盤中下挫5.4%，報每英兩80.52美元。

渣打銀行北東亞區投資總監鄭子豐說：「我們觀察到相當多的投機活動，這也促使在華許獲得美國總統川普提名為下屆聯準會（Fed）主席消息發布後，市場出現反轉。」

鄭子豐指出，在美國政府支出前景不明下，金價回落至4,650美元是「加碼」的機會。

鄭子豐說：「我們認為無論由誰出任Fed主席，將川普風險納入溢價仍有其必要。川普依然是美國總統，他的財政政策傾向維持擴張。」

不過，彭博資訊報導指出，星、澳兩國均出現排隊買黃金的人潮。大華銀行是新加坡唯一提供散戶投資人實體黃金產品的銀行業者，而客戶和未預約買家2日擠滿該行總部黃金交易專屬休息室。

70多歲退休人士黃明珠（音譯）表示，她是在上午9時30分抵達並領取號碼牌，但六個多小時後仍在等待叫號。黃明珠說：「我來買是因為金價今天下跌。」

澳洲雪梨市中心馬丁廣場（Martin Place）附近的一家ABC Bullion商店也出現排隊人潮，隊伍蜿蜒至街道。20多歲的艾力克斯說：「我上周五賠了很多錢，但隔天又是新的一天。」

這顯示散戶投資人可能押注這些推升黃金上漲的因素仍完好無缺。除了小摩之外，德意志銀行也對金價抱持樂觀看法，2日維持金價將漲至每英兩6,000美元的預測。

另一則報導則指出，黃金去年瘋漲的一大推力，是中國大陸散戶與機構資金大舉湧入，進一步吹大泡沫。而2日亞洲盤正是不少亞洲投資人，尤其是來自中國大陸，轉為獲利了結，成為壓垮市場的最後一根稻草。

大陸投資人逢低承接的力道，將是決定金價大跌後市場走向的關鍵。雖然上海基準金價在開盤後持續走低，但相較於國際金價仍維持溢價。適逢農曆新年前夕，上周末大批買家湧入深圳全國最大的珠寶批發市場，搶購金飾和金條。

金瑞期貨分析師吳子杰（音譯）說：「波動加劇加上農曆新年將至，將促使交易員縮減部位以規避風險。」他也指出，目前正值買進旺季，價格回檔反而有助支撐大陸的零售需求。

散戶投資人 金價 渣打銀行

小摩：金價年底看6,300美元 星、澳出現排隊搶買人潮

