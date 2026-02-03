快訊

陽光行動／詐騙橫行！全台上萬超商成重災區 苦吞打詐壓力

連鎖餐飲、烘焙、早餐店7月起限用洗選蛋！影響逾1.3萬店家…恐掀漲價潮

迪士尼上季獲利 超預期

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

迪士尼公司（Disney）上季營收與獲利均超乎預期，得益於涵蓋主題樂園與郵輪部門100億美元的創紀錄銷售。消息人士也透露，主題樂園部門主管達羅（Josh D'Amaro）有望接任執行長。

路透報導，迪士尼止於去年12月27日的年度第1季（上季），營收增加5%至260億美元，調整後每股盈餘（EPS）為1.63美元，均優於市場預期。包含主題樂園、郵輪、消費產品的部門收入達100億美元，對集團營業利益的貢獻比重為72%，反映旅客數增加與消費支出提高、及增添新郵輪的正面效應。

該公司確認全年每股盈餘將較去年維持二位數增長，預估來自營運的現金收入為190億美元，並準備實施規模70億美元的庫藏股。

另據彭博資訊引述知情人士報導，迪士尼董事會傾向將主題樂園部門主管達馬羅提拔為執行長，並將在未來數周進行任命表決。

現年54歲的達馬羅，自2020年起執掌對迪士尼獲利貢獻最豐的主題樂園部門，若他獲得任命，將結束迪士尼長達三年的執行長物色過程，並接替艾格出任執行長。艾格在2005年至2020年執掌這家全球最大的娛樂公司，並於2022年回鍋。

達馬羅在加入迪士尼之前，曾任職於吉列刮鬍刀公司。他1998年進入迪士尼，在主題樂園體系一路升遷，曾在加州、佛州、與香港的度假園區擔任管理職。

迪士尼 郵輪

延伸閱讀

【日本迪士尼商店 x GODIVA】夢幻巧克力甜點禮盒 2026情人節甜蜜上市

搭郵輪赴日慘被「關船」！台客錯過入境時間急叩 代表處無奈：找警察也沒用

郵輪魔咒未解？強冷氣團來襲 台中港苦等7年再度「等無船」

1車霸佔2車格？他揪日本迪士尼停車亂象 官方曝原因：工作人員引導

相關新聞

東南亞三國對美順差擴大

儘管美國總統川普試圖透過新關稅修正貿易平衡，馬來西亞、泰國和越南這三個倚賴出口的東南亞國家，去年對美國貿易順差仍明顯擴大...

日本、巴西選舉年 金融添變數

從日本到巴西、哥倫比亞等拉丁美洲國家，今年都將迎來關鍵選舉年，為早已苦於美國政策擺盪、地緣政治風險升高的金融市場，再添全...

「間諜酋長」投資川普爆爭議 去年入股相關加密幣事業 引發利益衝突疑慮

有「間諜酋長」之稱的阿布達比王室成員塔農（Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan），據傳曾...

蘋果傳研發「貝殼」折疊機

彭博記者葛曼（Mark Gurman）在1日發表的「Power On」電子報中指出，儘管iPhone Fold尚未出貨，...

迪士尼上季獲利 超預期

迪士尼公司（Disney）上季營收與獲利均超乎預期，得益於涵蓋主題樂園與郵輪部門100億美元的創紀錄銷售。消息人士也透露...

Fed準主席長期批評資產負債表過度膨脹 縮表計畫牽動市場神經

美國總統川普拍板提名前聯準會（Fed）理事華許（Kevin Warsh）出任Fed主席後，市場關注焦點從短期利率走向，迅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。