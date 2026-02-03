迪士尼上季獲利 超預期

迪士尼公司（Disney）上季營收與獲利均超乎預期，得益於涵蓋主題樂園與郵輪部門100億美元的創紀錄銷售。消息人士也透露，主題樂園部門主管達馬羅（Josh D'Amaro）有望接任執行長。

路透報導，迪士尼止於去年12月27日的年度第1季（上季），營收增加5%至260億美元，調整後每股盈餘（EPS）為1.63美元，均優於市場預期。包含主題樂園、郵輪、消費產品的部門收入達100億美元，對集團營業利益的貢獻比重為72%，反映旅客數增加與消費支出提高、及增添新郵輪的正面效應。

該公司確認全年每股盈餘將較去年維持二位數增長，預估來自營運的現金收入為190億美元，並準備實施規模70億美元的庫藏股。

另據彭博資訊引述知情人士報導，迪士尼董事會傾向將主題樂園部門主管達馬羅提拔為執行長，並將在未來數周進行任命表決。

現年54歲的達馬羅，自2020年起執掌對迪士尼獲利貢獻最豐的主題樂園部門，若他獲得任命，將結束迪士尼長達三年的執行長物色過程，並接替艾格出任執行長。艾格在2005年至2020年執掌這家全球最大的娛樂公司，並於2022年回鍋。

達馬羅在加入迪士尼之前，曾任職於吉列刮鬍刀公司。他1998年進入迪士尼，在主題樂園體系一路升遷，曾在加州、佛州、與香港的度假園區擔任管理職。