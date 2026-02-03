蘋果傳研發「貝殼」折疊機
彭博記者葛曼（Mark Gurman）在1日發表的「Power On」電子報中指出，儘管iPhone Fold尚未出貨，蘋果（Apple）已在構思後續機型，可能就是傳聞已久、體積更小的貝殼機iPhone。
蘋果目前正在研發折疊版的iPhone，也就是外界傳聞的iPhone Fold。
然而，這款折疊機可能並非蘋果唯一的折疊產品，因為蘋果注意力已轉向首款折疊手機問世後的後續規劃。
報導指出，蘋果研發實驗室已在評估另一款折疊機。這次是一款小型、方正、類似粉餅盒外型的iPhone。
葛曼指出，縮小體積並非蘋果唯一的研發方向。尺寸更大的書本式折疊iPhone也可能在計畫之中，為消費者提供更接近三星現有機型的大尺寸選擇。
貝殼式設計有其優點，一來體積更小。一款能展開成大螢幕的小型手機，不僅能吸引像iPhone 12 mini的愛好者，也能滿足想要大螢幕的常規iPhone客群。
