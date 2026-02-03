亞洲製造業景氣強勢擴張 美國52.4優於預期 歐元區仍陷萎縮

快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇陳苓／綜合外電
上月全球工廠活動好轉，亞洲製造業景氣強勢擴張；美國優於預期，歐元區製造業雖持續萎縮，但產出指數重返成長，顯示美國加徵關稅衝擊，也許暫告一段落。

美國1月製造業PMI為52.4，優於市場預估的51.9，為去年10月以來新高。

亞洲方面，台灣、日本、南韓的製造業活動，均攀上多年新高，顯示前景好轉。據標普全球（S&P Global）彙編的製造業採購經理人指數（PMI），台灣元月站上51.7，連兩月上升，達到2025年元月、一年來最佳。PMI以50為榮枯分界，超過50表示擴張，低於50代表萎縮。

日本元月製造業PMI升至51.5，寫2022年8月來新高，主要受惠於美國和台灣等主要市場需求強勁。標普全球市場財智的經濟副主管費德斯說：「日本製造業在2026年初重返成長，企業表示產出和新訂單的改善程度，創近四年之最。」

南韓元月製造業PMI升至51.2，為2024年8月來之最。中國大陸RatingDog的製造業PMI也達50.3，創去年10月以來最高。這個樂觀結果可能反映，中國大陸正透過出口來抵銷疲軟的國內消費。

與此同時，歐元區元月製造業PMI為49.5，為連續第三個月萎縮，但較去年12月48.8上升。

另外，歐元區元月製造業產出指數來到50.5，顯示生產微幅成長。

以歐元區成員國來說，德國工廠活動情況轉趨正向，生產指數擺脫去年底短暫萎縮，元月重返成長。法國產出指數增幅，更創近四年新高。

牛津經濟研究院資深經濟學家格瑞納尼說：「雖然現在下結論仍為時過早，但元月PMI也許表示，歐元區製造業的成長率開始趨於一致」，歐洲製造業在年初仍陷停滯，沒有清楚跡象顯示盤整趨勢即將告終。

英國表現亮眼，元月製造業PMI升至51.8，寫去年8月來新高。其中新訂單指數增至53.2，創2022年2月來之最，為四年來出口訂單首見成長，凸顯歐洲、美國、中國大陸、新興經濟體的需求轉強。

